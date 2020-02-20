413 مليون دولار أرباح «دبي لصناعات الطيران» 2019

المصدر: دبي - البيان

أظهرت النتائج المالية لشركة دبي لصناعات الطيران لعام 2019 تحقيق ربح قبل الضرائب يبلغ 413.6 مليون دولار، وبلغ إجمالي العائدات: 1,42 مليار دولار، وبلغ هامش الربح قبل الضرائب 29.1%، والعائد على حقوق المساهمين قبل الضرائب 12.6%.

ووصل صافي الدين إلى حقوق المساهمين 2.64 مرة مقارنة مع 2.57 مرة بنهاية 2018، وبلغت الديون غير المضمونة كنسبة مئوية من إجمالي الدين 62% (نهاية 2018: 46%)، والسيولة المتاحة: 2,4 مليار دولار (نهاية 2018: 1,55 مليار دولار).

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي لصناعات الطيران: «ساعد نمو «دبي لصناعات الطيران» في السنوات القليلة الماضية في تعزيز مساهمة قطاع الطيران في النجاح الذي تشهده دبي، ونفذت الشركة استراتيجيتها بفعالية كبيرة مما عزز مكانتها كشركة رائدة لتأجير الطائرات بمحفظة تضم أكثر من 400 طائرة».

وأضاف: «نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزته دبي لصناعات الطيران في ظل الدعم الذي تتلقاه من مؤسسة دبي للاستثمار».

وقال خليفة الدبوس، العضو المنتدب لشركة دبي لصناعات الطيران ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار: «ميزت دبي لصناعات الطيران نفسها في السوق من خلال تبنيها استراتيجية مختلفة، وقد ترجم ذلك إلى إيرادات مرتفعة ومستقرة ومكانة ريادية في السوق.

وقامت مؤسسة دبي للاستثمار في عام 2019 بزيادة نسبة تملكها لشركة دبي لصناعات الطيران إلى 100%، ونحن سعداء بأداء الشركة حتى الآن ونتطلع إلى المزيد من النمو في أعمالها مستقبلاً».

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «كان عام 2019 متميزاً بالنسبة إلينا حيث تلقينا خلاله أكبر تفويض منفرد في القطاع لاستقطاب وإدارة الطائرات، وعززنا حجم السيولة وحققنا مقاييس كفاءة هي الأعلى في فئتها.

كما منحتنا وكالة «فيتش» في يوليو تصنيفاً بالدرجة الاستثمارية وقامت وكالة «موديز» أخيراً بترقية تصنيفنا إلى الدرجة الاستثمارية، وبذلك أصبحنا الآن نحظى بتصنيف الدرجة الاستثمارية من 3 وكالات تصنيف ائتماني أمريكية».