المنصوري يرأس وفداً إلى المكسيك وكولومبيا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تنظم وزارة الاقتصاد زيارة لوفد إلى المكسيك وكولومبيا من 24 حتى 27 فبراير الجاري يترأسه معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، ويضم عدداً من المسؤولين الحكوميين من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، إلى جانب نخبة من المستثمرين والتجار وأصحاب الأعمال في الدولة.

وقال المهندس سلطان المنصوري: حكومة الإمارات عازمة على توثيق روابطها الاقتصادية وشراكاتها التجارية مع أسواق أمريكا اللاتينية التي ننظر إليها كدول شريكة وأسواق واعدة نحرص على الارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية معها إلى مستويات جديدة، وتمثل المكسيك وكولومبيا وجهتين بالغتي الأهمية في هذه المنطقة.

ونهدف من خلال هذه الزيارة إلى استكشاف مزيد من فرص الشراكة وبحث سبل رفع التبادل التجاري وإمكانات زيادة الصادرات الإماراتية إلى أسواق هذه المنطقة، فضلاً عن تعزيز حضور الشركات الإماراتية كجهات مستثمرة في القطاعات الحيوية المتنوعة بالمكسيك وكولومبيا.

وسيضم الوفد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة، إلى جانب نحو 40 شخصاً من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من الدولة يمثلون عدداً من الجهات الحكومية والخاصة، من أبرزها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومبادلة للتنمية، ومكتب دبي للاستثمار الأجنبي المباشر، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وأدنوك، ومجموعة من المؤسسات والشركات.