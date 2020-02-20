«أدنوك» توقّع اتفاقية لبيع منتجاتها من الزيوت في الصين

المصدر: لندن – وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، خلال المؤتمر العالمي للزيوت الأساسية وزيوت التشحيم، المنعقد في العاصمة البريطانية لندن، إبرام اتفاقية مع شركة «تشيامن سينولوك أويل الصينية»، المتخصصة في توريد وتوزيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية، لتعيينها بائعاً حصرياً في السوق الصينية لمنتجات «أدنوك» من الزيوت الأساسية عالية الجودة، من المجموعة الثالثة.

ويعتمد الإعلان على اتفاقية طويلة الأجل، كانت «أدنوك» وقعتها مع «تشيامن سينولوك أويل الصينية»، لبيع زيوتها الأساسية عالية الجودة في السوق الصينية، في أبريل 2019. ويأتي تعيين «تشيامن سينولوك أويل»، بائعاً حصرياً لمنتجات «أدنوك» من الزيوت الأساسية في الصين، ثمرة للتعاون المتواصل بين الشركتين، والذي يدعمه النمو المتوقع في الطلب على الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة في الصين.

وتنتج «أدنوك للتكرير»، إحدى شركات مجموعة «أدنوك»، نحو 500 ألف طن متري سنوياً من الزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة، من مجمع الرويس لتكرير النفط والمنتجات البتروكيماوية. وتُستَخدم الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة، كمادة خام لتصنيع مواد التشحيم، خاصة زيوت المحركات والمعدات الصناعية عالية الأداء من الصنف الأول.

وتنتج الشركة أيضاً حوالي 100 ألف طن متري سنوياً من الزيوت الأساسية من المجموعة الثانية. وتستخدم «أدنوك» إنتاجها من النفط الخام الغني بالبارفينات، كمادة خام لتصنيع منتجاتها من الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة، لتضع بذلك معايير جديدة للجودة وثبات الأداء.

وقال أحمد آل حامد نائب رئيس لوحدة الزيوت الأساسية والمنتجات الخاصة في «أدنوك»، إن هذه الاتفاقية الحصرية، تسهم في تعزيز حضورنا في السوق الصينية، وترسيخ مكانة «أدنوك» مزوداً لمنتجات وخدمات، وفقاً لأعلى مستويات ومعايير الجودة لعملائها، في كافة أنحاء العالم. وهي تمثل إنجازاً آخر على صعيد تسويق منتجاتنا من الزيوت الأساسية عالية الجودة، حيث تعد «تشيامن سينولوك أويل» الصينية، مستهلكاً وموزعاً رئيساً للزيوت الأساسية في هذا السوق الآسيوي الكبير والمتنامي.

وقال كينغتشون لين مدير عام شركة «تشيامن سينولوك أويل» الصينية: تستند اتفاقية المبيعات الحصرية، التي أبرمناها مع «أدنوك»، إلى علاقات التعاون المتميزة القائمة بيننا منذ خمس سنوات، والتي نقوم عبرها باستيراد منتجات «أدنوك» من الزيوت الأساسية من المجموعة الثالثة، وبيعها لأكثر من 300 عميل في جميع أنحاء الصين.