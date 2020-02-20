أول تحالف بيانات لتسهيل الأعمال في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت اقتصادية دبي، بالتعاون مع كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك «إتش إس بي سي»، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي التجاري، تشكيل تحالف لتبادل بيانات العملاء والتعريف بهم «اعرف عميلك»، ليكون مركزاً معتمداً بين البنوك وسلطات التراخيص في الإمارات.

وفي إطار التركيز الاستراتيجي لاقتصادية دبي، الهادف إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، ودعم التحول الذكي لاقتصاد الإمارة، سيسهم هذا التحالف في تسهيل عمليات نقل وتبادل البيانات بشكل آمن وأسرع مع العملاء الرقميين، بالاعتماد على تقنيات «البلوك تشين» المتقدمة، ليشكّل بذلك المبادرة الأولى من هذا النوع على مستوى المنطقة.

وقال علي إبراهيم، نائب المدير العام لاقتصادية دبي: «يعتبر تحالفنا الاستراتيجي مع البنوك لإطلاق أول منصة «اعرف عميلك» القائمة على تقنيات «البلوك تشين» في الإمارات خطوة مهمة لتعزيز قدراتنا لجذب المزيد من المستثمرين إلى السوق، وستوفر المنصة وظيفة «الحساب المصرفي الرقمي الفوري»، ما يتيح تبادل المعلومات داخلياً بين البنوك بطريقة أسرع وأقل تعقيداً، وتعزيز تجربة للمستثمرين الجدد الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم في الإمارات.

وأضاف: «تتماشى هذه المبادرة مع رؤية القيادة وطموحاتها لتحسين التصنيف العالمي للدولة على مؤشري «ممارسة الأعمال» و«التنافسية». ونشعر بالحماسة لقدرتنا على استقطاب مجموعة من أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة من أجل إنشاء هذا النظام على مستوى الدولة، ونتوجه بالدعوة إلى المؤسسات المالية وسلطات الترخيص الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة».

منصة مشتركة

وسيتولى التحالف قيادة تبادل بيانات «اعرف عميلك» بين المشاركين الحاليين والمستقبليين من خلال منصة مشتركة سيتم إطلاقها في الربع الأول من العام الحالي، لتكون بعدها متاحة أمام المؤسسات المالية الإضافية وسلطات التراخيص المؤهلة للانضمام.

وتقوم الرؤية المستقبلية لهذه المنصة المشتركة الناشئة عن التحالف على خدمة المصلحة العامة من خلال تحسين سهولة ممارسة الأعمال، وضمان الامتثال التنظيمي الشامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستؤدي «دبي الذكية» دوراً محورياً في الإشراف على عمليات التحالف وتنظيمها.

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «تقنيات البلوك تشين تتيح إمكانات هائلة لمساعدتنا على تبسيط الخدمات والعمليات، وتوفير الوقت والمال والموارد لكافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الأفراد والشركات والحكومات.

ومن منطلق العمل بهذه الروح، فقد نجحت المؤسسة في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تدعم محاور استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية 2021 (بلوك تشين)».

وقال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات للمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «التحالف يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز مكانة دبي المرموقة كمركز تنافسي عالمي للمستثمرين، وسيستفيد بالتأكيد من تجربة بنك «الإمارات دبي الوطني» كرائدٍ في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، لا سيما في مجال التحقق من عمليات «بلوك تشين».

وانطلاقاً من مكانتنا الرائدة في دبي، سنواصل بدورنا دعم مبادرات التعاون المشابهة بين القطاعين العام والخاص بما يعود بالمنفعة على دولة الإمارات واقتصادها».

وقال جيف ستيسيك، المدير التنفيذي للعمليات في بنك رأس الخيمة الوطني: «سيعمل مفهوم منصة «اعرف عميلك» الذي يوظف تقنيات «البلوك تشين» على تحسين التكاليف من خلال تمكين المؤسسات المالية والمصرفية من الابتعاد عن العملية التقليدية للتحقق من الهوية، والاستفادة بشكل كامل من أحدث التقنيات، للعمل بشكل أسرع وأسهل وأكثر أماناً وكفاءة».

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «يحرص البنك دوماً على تعزيز مناخ الأعمال، والعمل على دعم المستثمرين من خلال المشاركة في المبادرات التي تعزز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وذلك تماشياً مع استراتيجيته في أن يصبح رقمياً بالكامل من خلال توظيف أحدث التقنيات الرقمية، لتوفير تجربة مصرفية مريحة وسلسة للعملاء».

وقال عبد الفتاح شرف، المدير العام للمجموعة، والرئيس التنفيذي في الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك إتش إس بي سي» الشرق الأوسط:

«تتبع الغالبية العظمى من عملائنا الحلول الرقمية، لإيمانهم بجدارة تقنيات البلوك تشين كأداة قوية وعلى درجة عالية من الفاعلية، ليعود نفعها عليهم في جميع المجالات، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذا التحالف، فإننا نساعد مرة أخرى على التأسيس لمعيار عالمي جديد في تكنولوجيا الخدمات المصرفية».

وقال سعود محمد الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية للجهات الحكومية في بنك أبوظبي التجاري: «ستسمح منصة البلوك تشين التعريفية للعملاء من الشركات الاستمتاع بتجارب سلسة للتسجيل وفتح الحسابات، وتعزيز قدرات التعرف على العملاء. وإضافة إلى ذلك، ستضمن للدولة المحافظة على ريادتها العالمية في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، تماشياً مع «رؤية 2021».

وقال مروان بن دلموك، نائب أول للرئيس - لتطوير الأعمال التجارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - حلول المؤسسات في دو: «نعمل في دو بالتعاون مع شركائنا على تسخير فوائد وميزات تقنية بلوك تشين لتمكين الشركات والجهات الحكومية في الإمارات.

وأسهم إطلاق منصتنا «بلوك تشين كخدمة» في 2018، على وضع أساس قوي لتمكين مستقبل العمل الحكومي. وقد عملنا على تطوير حالات استخدام جديدة تستند إلى تكنولوجيا البلوك تشين التي يمكنها أن تسهم في ابتكار حلول أكثر كفاءة للتحديات المستقبلية».

نوربلوك

توصل التحالف إلى شراكة مع شركة «نوربلوك»، لتطوير منصة بلوك تشين «اعرف عميلك»، كمزود للتكنولوجيا لتمكين النظام من خلال المنصة. وتعتبر «دبي بالس»، المبادرة مشتركة بين «دبي الذكية» وشركة «دو»، لتكون جهة التمكين الموصى بها لإدارة منصة «البلوك تشين».

وتتضمن المنصة العديد من الميزات المتنوعة، بما في ذلك قابلية التوسع وإمكانية استيعاب المزيد من الأعضاء الجدد، واستضافة عقد المؤسسات، إما على «دبي بالس» أو على بنية تحتية خارجية.