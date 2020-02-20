7.8 مليارات رسوم امتياز «اتصالات» و«دو» 2019

المصدر:
  • (أبوظبي - رامي سميح)
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سددت شركتا «اتصالات» و«دو» نحو 7.85 مليارات درهم قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي خلال العام الماضي، بارتفاع 2.47% مقابل 7.66 مليارات درهم خلال 2018، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

وتظهر القوائم المالية أن قيمة حق الامتياز الذي دفعته مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بلغ 5.82 مليارات درهم بزيادة 4.3% مقارنة مع 5.58 مليارات درهم في الفترة المقارنة من 2018، فيما سددت الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 2.029 مليار درهم بنقص قدره 2.4% مقارنة بنحو 2.079 مليار درهم في 2018. و

بلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «اتصالات» و«دو» في الفترة من 2012 إلى 2019 نحو 60.6 مليار درهم، بنحو 47.4 مليار درهم لاتصالات، و13.15 مليار درهم لـ «دو».

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