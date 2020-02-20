«طيران الإمارات» تمتلك ثالث أكثر الخطوط ربحية في العالم

المصدر: دبي- وائل الخطيب

احتل خط طيران الإمارات «لندن- دبي»، المرتبة الثالثة عالمياً في تصنيف أكثر الخطوط ربحية في العالم، وفقاً لموقع «visual capitalist»، الذي استخدم بيانات من «OAG Aviation Worldwide»، التي تتبعت مسارات خطوط الطيران التي حققت أكبر أرباح من أبريل 2018 إلى مارس 2019.

وبحسب التقرير، فإن إيرادات خط طيران الإمارات لندن - دبي بلغت خلال تلك الفترة 796.2 مليون دولار. وبحسب التقرير هناك خط طيران واحد فقط كسر حاجز المليار دولار، وهو الخطوط البريطانية بين مطار هيثرو وجون إف كينيدي في نيويورك. وجاء خط شركة الطيران الكندية بين فانكوفر وتورونتو في ذيل القائمة بإيرادات قدرها 541 مليون دولار في عام 2019.

وكانت طيران الإمارات الأوفر حظاً في عدد الخطوط الأكثر إيراداً في أفريقيا خلال 2019، حيث جاء خط جوهانسبرج - دبي في قمة ترتيب أعلى 10 خطوط شركات طيران، من حيث الإيرادات في أفريقيا في 2019 بإيرادات ناهزت 315 مليون دولار.

وقال التقرير، إن دبي أصبحت مركزاً مهماً للرحلات الجوية ذات القيمة العالية التي تصل وتغادر أفريقيا، وهي مكانة قد يثبت أنها مربحة مع زيادة حركة النقل الجوي في القارة في السنوات المقبلة.

وجاء خط طيران الإمارات القاهرة - دبي في المركز السادس بإيرادات بلغت 181.3 مليون دولار، وخط كيب تاون- دبي السابع بإيرادات 176.7 مليون دولار، وخط موريشيوس – دبي في المركز العاشر بإيرادات ناهزت 163.9 مليون دولار.