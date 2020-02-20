دبي سادسة أفضل الوجهات المفضلة عالمياً

المصدر: (دبي- وائل الخطيب)

اختار برنامج الولاء الفندقي المعتمد من الاتحاد الدولي للفنادق «Discovery»، دبي ضمن وجهاته العشر المفضلة لعام 2020، محتلة المرتبة السادسة متقدمة على ملبورن وبوتسوانا ومنطقة الأدرياتيك وأريزونا.

وقال الموقع: «من شاء مشاهدة أعظم معرض في العالم، فما عليه سوى إدراج دبي في قائمة سفره لهذا العام، فالمدينة تطغى على كل ما عداها بينما تستعد لصنع التاريخ، من خلال استضافتها لمعرض إكسبو العالمي، الذي يقع ضمن مدينة جديدة كلياً انبثقت من بطن الصحراء».

وأضاف: «دبي جوهرة التاج المزدانة بناطحات السحاب، تُثمن بكنوزها المعاصرة، وفي قمتها برج خليفة أطول المباني في العالم. ويمكن للراغبين في استنشاق عبق الماضي التوجه إلى دبي القديمة، والوصول إليها عبر خور دبي بوسيلة معروفة منذ القدم على متن قارب خشبي يطلق عليه العبرة.

ويتكون هذا الحي التاريخي الذي تم تجديده من مبانٍ منحوتة من جبس ومرجان، ومتاحف ومعارض فنية ومطاعم محلية». ويمكن استعراض أكشاك سوق الذهب من المجوهرات المزخرفة والأحجار الكريمة والحرير الفاخر في سوق المنسوجات.