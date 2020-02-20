الإمارات أفضل سوق جاذبة للسيارات إقليمياً

المصدر: (دبي - سيد صالح)

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كأفضل سوق جاذبة للسيارات، كما احتلت المركز الـ 19 عالمياً، خلال الربع الأخير من 2019، وفقاً لأحدث إصدار من «مؤشر المخاطر/‏ المكافآت» في مبيعات السيارات، والذي يصدر بصفة ربع سنوية عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز» للدراسات الاقتصادية.

وحصلت الإمارات على 70.6 درجة في المؤشر العام، والدولة الوحيدة من دول المنطقة التي دخلت قائمة الـ 20 الكبار عالمياً. وأفادت «فيتش» أن الإمارات نجحت في مواصلة الأداء الفائق لتمتعها ببيئة تشغيلية عالية الاستقرار ومنخفضة المخاطر، حيث حصلت في مؤشر انخفاض المخاطر على 81,5 درجة، كما حصلت على 91,7 درجة في انخفاض مخاطر الصناعة.

وذكر التقرير أن الإمارات حصلت على 81,5 درجة في جودة البيئة التنظيمية، وارتفاع مستوى المدنية ، وارتفاع مستوى الاتفاق لدى غالبية السكان.