دبي تتصدر عالمياً في 4 مؤشرات للمستهلكين

المصدر: (دبي- سيد صالح)

تفوقت دبي على المتوسط العالمي في أربعة مؤشرات، تتعلق بسلوكيات المستهلكين، وفقاً لتقرير أصدرته شركة برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي» البريطانية، متصدرة مدن المنطقة.

وكان المؤشر الأول الذي تصدرته دبي عالمياً، هو استخدام تطبيقات الهواتف الذكية للحصول على قسائم الولاء والجوائز التي تصدرها الشركات ومتاجر التجزئة المختلفة، حيث أفاد التقرير بأن سكان دبي يفوقون نظراءهم المستهلكين في أي مدينة أخرى على مستوى العالم في هذا المؤشر.

وذكر التقرير أن نسبة المستهلكين الذين يحصلون على قسائم الولاء والجوائز عبر تطبيقات الهواتف الذكية في دبي، إلى إجمالي السكان، هي 34 %، وهي نسبة تفوق أي مدينة في العالم، كما تفوق متوسط النسبة العالمية، والذي يبلغ 24 %.

وبلغت النسبة في أبوظبي 27 %. كما تصدرت دبي مدن المنطقة في نسبة مستهلكيها الذين يطلبون خدمة توصيل الطعام، عبر تطبيقات الهواتف الذكية مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، حيث بلغت هذه النسبة إلى إجمالي السكان في دبي 67 %، وفي أبوظبي 58 %، فيما بلغ متوسط النسبة العالمية 40 % فقط.

ولم يختلف الوضع في طلب منتجات البقالة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، حيث بلغت نسبة السكان الذين يطلبون هذه الخدمة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً في دبي 53 %، فيما بلغت في أبوظبي 47 %، بينما بلغ متوسط النسبة العالمية 35 % فقط.

وأخيراً، تصدرت دبي مدن المنطقة في تأثير الشعور بالأمن على اختيار وجهة العيش، حيث أفاد 57 % من سكان دبي، أن الشعور بالأمن، هو السبب الأول لتفضيلهم العيش في دبي، فيما بلغت هذه النسبة في أبوظبي 46 %، وبلغ متوسط النسبة العالمية 27 % فقط.