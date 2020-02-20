%16.5 حصة شركات الطيران منخفضة التكلفة بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

تواصل شركات الطيران منخفضة التكلفة دفع عجلة نمو قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط مسجلةً زيادة بنسبة 9.3% في سعة المقاعد عام 2019، وذلك وفقاً لمركز المحيط الهادئ للطيران «كابا».

وفي الواقع، ارتفعت حصة هذه الشركات من إجمالي سعة المقاعد في منطقة الشرق الأوسط من 14.9% عام 2018 إلى 16.5% عام 2019، مدفوعاً برغبة القسم الأكبر من المسافرين في الشرق الأوسط إلى اختيار شركات الطيران الاقتصادي التي توفر لهم أسعاراً معقولة بمواصفات جيدة تتناسب مع احتياجاتهم.

وتشير البيانات الصادرة عن «كابا» إلى أنه من المتوقع أن تستمر شركات الطيران منخفضة التكلفة في المنافسة على حصة سوقية أكبر خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة، حيث تقود شركة «طيران أديل» السعودية هذه الاتجاه بعد أن باتت أكبر شركة طيران في المنطقة من حيث سعة المقاعد عام 2019 بتسجيلها نمواً قدره 78.1%.

ويسلط معرض سوق السفر العربي 2020 الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 19 إلى 22 أبريل 2020 الضوء على هذا الاتجاه بشكلٍ مباشر، حيث أكدت شركات الطيران المحلية منخفضة التكلفة مشاركتها في المعرض بما فيها فلاي دبي وطيران ناس.

وعند مقارنتها بمناطق أخرى من العالم، توفر منطقة الشرق الأوسط فرصاً مستقبلية أكبر لنمو شركات الطيران منخفضة التكلفة. وحسب شركة بوينغ، فإن 33% من حركة الطيران للمسارات الجوية قصيرة المدى في العالم تتم من خلال شركات الطيران الاقتصادي، تستحوذ منطقة جنوب شرق آسيا على الحصة الأكبر منها بنسبة 62%، مقابل 13% في الوقت الراهن لمنطقة الشرق الأوسط.

وتتوقع الأبحاث الصادرة في هذا الشأن أن نحو 50% من حركة الطيران ستكون ضمن مسارات جوية تقل عن 2000 ميل بحلول عام 2038، وهو اتجاه وصفته شركة إيرباص في أحدث تقريرٍ لها بأنه يشكل بيئة خصبة لنمو أعمال شركات الطيران منخفضة التكلفة. وسيستحوذ قطاع الطيران على جانبٍ رئيسي من مناقشات معرض سوق السفر العربي 2020.

حيث سيُلقي السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات كلمة رئيسية تحمل عنوان «نشأة طيران الإمارات: إرث السير تيم كلارك» في اللقاء الحصري الذي سيقام على المسرح العالمي «جلوبال ستيج» الاثنين 20 أبريل. كما سيتحدث السير كلارك عن المستقبل في واحدٍ من آخر لقاءاته قبل تنحيه عن منصبه في يونيو.

وفي الوقت ذاته، ستستكشف جلسة «نمو الناقلات الجوية منخفضة التكلفة في الخليج» التي ستعقد أيضاً على المسرح العالمي، ظهور لاعبين جدد في فئة الناقلات الجوية منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى تطوير نماذج أعمال مختلطة.

بينما سيشهد «مسرح الإلهام» جلسة بعنوان «2020- عام آخر مليء بالتحديات للخطوط الجوية»، سيتم فيها إلقاء نظرة شاملة على واقع قطاع الطيران، ومناقشة التحديات والفرص مع تقديم لمحة مستقبلية لشركات الطيران لعام 2020 وما بعده.

مشاركات

ومن المتوقع أن ترفع شركات الطيران من حضورها في دورة العام الحالي بنسبة 25% مقارنةً مع عام 2019، كما من المنتظر في هذا الصدد أن تزداد مساحة الأجنحة والمنصات العارضة بنسبة 25% على أساس سنوي. وأكدت كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية السعودية والخطوط الجوية الكويتية وكذلك مطارات دبي وشركة أبوظبي للمطارات مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2020.