بحث إجراءات إنشاء مركز محمد بن زايد للابتكار في دكار

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد سنغالي رسمي برئاسة بابا أمادو سار، مندوب مفوضية تسريع ريادة الأعمال للمرأة والشباب في جمهورية السنغال، مؤخراً مقر صندوق خليفة لتطوير المشاريع في أبوظبي، حيث تم بحث خطة العمل والإجراءات اللازم اتخاذها للبدء بإنشاء «مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال» في العاصمة السنغالية دكار.

كما اطلع الوفد الضيف الذي استقبلته موزة الناصري الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، على تجربة الصندوق في مجال ريادة الأعمال ودعم الابتكار وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن برنامج بناء القدرات الذي ينظمه صندوق خليفة لشركائه من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدر التكلفة الإجمالية لإنشاء المركز بنحو 30 مليون دولار، سيخصص منها 18 مليون دولار لتشييد البنى التحتية، ويتوقع أن يدعم المركز عند افتتاحه 4500 شركة ناشئة و1000 طالب و10 مشاريع.