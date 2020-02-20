مختبر للتجربة في دبي لتحسين الأداء

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أطلقت شركة «سيركو الشرق الأوسط»، العالمية المتخصصة بإدارة الخدمات العامة، أمس، «إكسبيرينس لاب» في دبي، وهو أول «مختبر التجربة» تفتتحه الشركة في العالم خارج بريطانيا.

وسيتيح المختبر للعملاء الاطلاع على تجربة شاملة ومتكاملة من البحث والتطوير والتصميم والتنفيذ، تشمل توظيف أحدث البيانات والمؤشرات السلوكية لمساعدة العملاء في تعزيز تجربة المستهلكين عند استخدام الخدمات والمنتجات الرقمية في حياتهم اليومية، وذلك ضمن التزام الشركة بتقديم تجارب عملاء ممتازة ومدعومة بالاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.

وقال فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة «سيركو الشرق الأوسط»، خلال إطلاق المختبر إن المختبر يشكّل جزءاً أساسياً من استراتيجية النمو والاستثمار في الإمارات لعام 2020، التي تشمل رفع عدد موظفي الشركة في الدولة، وكذلك بالتزامن مع توقعات الشركة بنمو سوق «تجربة المستخدم» في الإمارات، وذلك مع سعي المزيد للشركات لتحسين إدارتها الخاصة بالقوى العاملة والأصول والبيانات.

وأضاف: «تسهم الإدارة الفعالية للأصول وتصميم الحلول المتخصصة في تحسين العائد على الأصول ودورة حياتها وعوائدها بشكل كبير، وسيتيح المختبر الواقع ضمن مقر الشركة الرئيس في دبي، تعزيز الخدمات عبر توفير مقاربة استشارية تصب في مصلحة المستخدم النهائي».

وأفاد أن الشركة التي يعمل لديها عالمياً 68 ألف موظف، تهدف إلى رفع عدد موظفيها في الإمارات من 3500 إلى 4500 موظف بحلول أكتوبر، وتسعى لزيادة عدد الإماراتيين العاملين لديها وعددهم 230 حالياً دعماً لاستراتيجية التوطين بالدولة. وقال إن عوائد الشركة وصلت في المنطقة العام الماضي إلى نحو 350 مليون جنيه إسترليني، متوقعاً نمو أعمال الشركة في الإمارات بنسبة 10-15% خلال 2020.

وأضاف: « الشرق الأوسط سوق جذاب للغاية مع وجود فرص يمكن أن تجلب توسعاً استراتيجياً، وذلك بفضل خطط النمو في الإمارات والسعودية وانطلاق «إكسبو» الذي نتوقع أن يمتد تأثيره نمواً اقتصادياً وتطوير أعمال جديدة في أنحاء المنطقة».