16عاماً على نجاح «إمباور» في تبريد أضخم مشاريع دبي

المصدر: دبي- البيان

احتفلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم بمرور 16 عاماً على انطلاقتها وتحقيقها إنجازات غير مسبوقة غيّرت معالم صناعة تبريد المناطق على مستوى العالم، ونجحت في تزويد أضخم المشاريع العقارية في دبي بخدمات تبريد المناطق.

وشهد الحفل الذي أقامته مؤخراً بفندق هيلتون الحبتور بمدينة الحبتور والذي حضره أكثر من 750 موظفاً، احتفاء الإدارة العليا وتكريمها للرعيل الأول والموظفين المبدعين ممن أكملوا 15، و10، و5 سنوات في خدمة الشركة والمساهمة الفاعلة في مسيرة نجاحها، وحضر الحفل عدد من المديرين التنفيذين ومديري الإدارات والموظفين يتقدمهم أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور».

شركاء

أرجع بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» نجاحات الشركة وتبوّؤها صدارة الشركات العالمية في قطاع تبريد المناطق إلى تفاني فريق العمل وإخلاصهم وقال:

لم نكن لنحقق ما حققناه طيلة الأعوام الستة عشر الماضية لولا كوادرنا الفنية والهندسية التي احترفت بلوغ المركز الأول عالمياً عبر احترافيتها العالية في تنفيذ خطط الشركة وتوسعاتها. لافتا الى أن الحفاظ على الصدارة والبقاء في القمة يتطلب جهوداً أكبر من بلوغها.

ولفت إلى أن إمباور باتت تمثل نموذجاً في بيئة العمل المثالية المفعمة بالشفافية والتمكين والعرفان بجهود الموظفين المميزين الذين يعكس تكريمهم ايمان الشركة بكوادرها بوصفهم رأسمالها الحقيقي .

وتخلل الحفل فعاليات استحضرت أهم الإنجازات وأبرزها تحقيق صافي أرباح 71 مليون درهم في 2019 بارتفاع 8.3% ووصول عدد المباني التي تزوّدها «إمباور» بخدمات تبريد المناطق، إلى 1180 مبنى، وتجاوز القدرة الإنتاجية لخدمات التبريد سقف 1.530 مليون طن تبريد حتى نهاية 2019، لتخدم أضخم المشاريع وابرزها واجهة دبي البحرية، وبلو واترز، ومجموعة جميرا، ومركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، وغيرها.