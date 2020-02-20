مبادرات من أراضي دبي لدعم أهداف «اللجنة العقارية»

دبي- البيان

تنطلق فعاليات الدورة 16 من «معرض العقارات الدولي»، أكبر منصة لبيع العقارات في الشرق الأوسط للأسواق المحلية والعالمية، بتنظيم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما بين 24 إلى 26 مارس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، في إطار مضي دبي لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات العقارية. وستقدم الدائرة، من خلال منصتها في المعرض، عرضاً لمجموعة كبيرة من مبادراتها الداعمة لأهداف اللجنة العقارية العليا، والتي تم الإعلان عنها مطلع شهر سبتمبر الماضي، إضافة إلى تقديم شروحات للجمهور، حول التشريعات والقوانين العقارية النافذة. وقال وليد فرغل، المدير العام لمعرض العقارات الدولي، نائب رئيس مهرجان دبي العقاري: «سيركز معرض العقارات الدولي 2020، على الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز سوق العقارات في الدولة.