الأسعار والطلب يدفعـان 9 مشاريع جديدة للسوق العقارية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

بلغ عدد المشاريع العقارية التي جرى إطلاقها منذ بداية العام الجاري 9 مشاريع في مختلف مدن الدولة.

وتنوعت تلك المشاريع بين الشقق السكنية الفاخرة والشقق التي تستهدف ذوي الدخل المتوسط. وجاء إطلاق المشروع الجديدة مدفوعا بإستقرار الاسعار وتنامي الطلب.

وطبقاً لرصد البيان الاقتصادي فإن جميع المشاريع الجديدة مطروحة أمام الراغبين بالتملك الحر مع حزمة من الحوافز، أبرزها توفير حلول تمويلية من مختلف البنوك، فضلاً عن المرونة العالية في جداول السداد، هذا غير معقولية الأسعار عموماً وقيمة الدفعة الأولى التي يتوجب على المستثمر إيداعها عند شراء العقار.

يناير

شهد شهر يناير الماضي إطلاق 4 مشاريع عقارية، أبرزها «برج كراون» الجديد، البرج السكني الفاخر الذي يتألّف من 44 طابقاً، ويتربّع على بوليفارد الشيخ محمد بن راشد النابض بالحياة، والذي يزيّن منطقة وسط مدينة دبي، ويمتاز بإطلالات مباشرة على دبي أوبرا وبرج خليفة.

وقد تولّت شركة «إل دبليو كيه بارتنرز» التي تتّخذ من هونغ كونغ مقراً لها، تصميم البرج الجديد الذي يضم 440 شقة سكنيّة من 1، 2 و3 غرف نوم، تطلُّ جميعها على أبرز معالم دبي وأكثرها جذباً. قال محمد العبّار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية عشية إطلاق المشروع : «سيكون برج كراون الجديد بلا شك واحداً من أكثر العناوين التي ستشهد طلباً في دبي.

نحن نثمّن الدور الذي لعبته شركة «إل دبليو كيه بارتنرز» في تصميم البرج الذي يمثّل إضافةً جديدةً إلى أفق وسط مدينة دبي المتألّق، وسيوفّر برج كراون بما يضمّه من مرافق استثنائية وإطلالات مباشرة على منطقة دار الأوبرا وبرج خليفة، فرصاً استثمارية لا مثيل لها».

أما ريبورتاج العقارية فقد أطلقت خلال الشهر ذاته مشروع «ذا جيت» في مدينة مصدر بأبوظبي العاصمة، ويتألف المشروع من برج يمتد لنحو 10 طوابق، حيث تصل مساحة المبنى إلى 528 ألف قدم مربعة، ويوفر كل الخدمات والمرافق، وقامت بطرحه شركة ريبورتاج العقارية، بأسعار تبدأ من 500 ألف درهم.

ويوفر المشروع 463 وحدة سكنية، بواقع 200 استوديو، و144 شقة مؤلفة من غرفة وصالة، و94 شقة ذات غرفتين، و7 شقق مؤلفة من 3 غرف، إضافة إلى شقتين ذات 4 غرف، بجانب 16 وحدة تاون هاوس.

وقال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية: إن إطلاق المشروع جاء بعد دراسة وافية لمتطلبات السوق، مشيراً إلى وجود طلب مرتفع على شراء العقارات بأبوظبي، لا سيما بالمشاريع التي توفر وحدات ذات جودة عالية ومواصفات متميزة. ومن المقرر إنجاز وتسليم المشروع بحلول الربع الثاني من العام 2022.

قرب إكسبو

كما أطلقت الشركة ذاتها مشروع «أليكسيس تاور» في منطقة داون تاون جبل علي بدبي. ويوفر المشروع 370 وحدة سكنية فاخرة، بواقع 259 استوديو، و98 شقة مؤلفة من غرفة واحدة، و13 شقة ذات غرفتين، بالإضافة إلى 8 محال تجزئة.

ويقع مشروع «أليكسيس تاور» على بعد 10 دقائق فقط من موقع «إكسبو 2020»، وبالقرب من مطار آل مكتوم، ومول ابن بطوطة، مع وجود مخرج مباشر على شارع الشيخ زايد، ومحطة المترو. يتوقع تسليمه بحلول الربع الأخير من 2022.

ويتألف من 16 طابقاً، مع توفر 3 طوابق لمواقف السيارات، كما يضم عدداً من المرافق المتميزة، منها صالة رياضية «جيم»، وحمام سباحة، ومركز سياحة للأطفال، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومنطقة استقبال، ومحال تجزئة، و3 مصاعد بجانب مصعد للخدمات.

شقق فاخرة

وشهد شهر يناير الماضي أيضاً إطلاق إعمار العقارية مشروع «جرين سكوير بارك ريدج B» الواقع في دبي هيلز إستيت، ويعد من المشاريع السكنية الفاخرة ويضم مجموعة من الشقق الفاخرة المكونة من 123 غرفة نوم، سيجري تجهيزها بالمرافق الممتازة ووسائل الراحة في إطار المشروع الذي يتمتع بموقع متميز.

ويكون متصلاً اتصالاً جيداً بشبكات الطرق الرئيسية مثل طريق الشيخ محمد بن زايد وطريق الخيل، حيث لا تعاني أنت من أي مشكلة للتنقل والتجول في المدينة وخارجها. كما يتمتع المشروع بالمساحات المفتوحة الخضراء والمناظر الطبيعية الخارجية والمرافق الفخمة.

فبراير

شهد شهر فبراير الجاري إطلاق 5 مشاريع، أبرزها إطلاق مشروع «مريم جيت رزيدنسز» في جزيرة مريم بالشارقة وتطوره «إيجل هيلز الشارقة»، وهو مشروع مشترك بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وشركة «إيجل هيلز»، وقد أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من مشروع تطوير جزيرة مريم من خلال إطلاقها مشروع «مريم جيت رزيدنسز».

يأتي إطلاق المشروع، الذي يقع بالقرب من «مريم بيتش رزيدنسز»، استكمالاً للمشروع السكني في جزيرة مريم، حيث يضم ستة مبانٍ منخفضة الارتفاع، موفراً سهولة الوصول إلى الشارع التجاري الرئيسي في الجزيرة.

بالإضافة إلى حدائق داخلية وإطلالات على القناة المائية، بما في ذلك شاطئا الممزر والخان الشهيران في المدينة. وسيكون «نور رزيدنسز» أول مبنى سكني يتم إطلاقه في هذا المشروع الجديد.

شقق وفلل

كما أطلقت إعمار العقارية خلال الشهر الجاري مشروع «بيتش آيل» ويقع في إعمار بيتشفرونت بدبي، وهو مشروع سكني فخم يضم شققاً فاخرة من 1234 غرفة نوم، وفلل من 34 غرفة نوم مصممة في موقع قريب من دبي مارينا، ومطلة على نخلة جميرا والبحر.

يتمتع المشروع بواحد من المواقع الممتازة في دبي، ويوفر سهولة الوصول والتنقل من خلال شبكات الطرق الرئيسية المرتبطة بشكل جيد، حيث يمكن للمقيمين الوصول إلى أبرز معالم دبي وأكثر مناطقها حيويةً .ليوان

أما شركة تايجر فقد أطلقت مشروع «V تاور» في دبي، الجديد في منطقة ليوان في إمارة دبي، حيث يعتبر هذا المشروع أحدث مشاريع الشركة التي تطلقها في العام 2020.وذكرت الشركة أن المشروع الجديد يتكون من 17 طابقاً تضم وحدات سكنية.

إضافة إلى 3 طوابق لمواقف السيارات، وتتنوع الوحدات السكنية في المشروع بين استوديو، وغرفة نوم واحدة وصالة، وغرفتي نوم وصالة، و3 غرف نوم مع صالة دوبليكس أيضاً، بإجمالي 370 وحدة سكنية. ومن المتوقع أن نبدأ بتسليم وحداته السكنية للمستثمرين والمشترين في 2022.يضم المشروع 233 استوديو فخماً، وشققاً مكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين بعضها بأحواض سباحة خاصة ومنصة ترفيه عالمية المستوى تضم ملعباً مخضراً للعبة الجولف.

يسهل نظام الدفعة المقدمة بنسبة 10% إلى جانب عملية الدفع بالتقسيط، والتي تزيد عن 90 شهراً، على المستثمر دفع وكسب عوائد الإيجار بسهولة وبساطة.

منتجعات

من جهتها أطلقت شركة سمانا للتطوير العقاري، وهي شركة تطوير عقارية تابعة لمجموعة شركات سمانا بدبي، عن أول نقطة تحول في تسهيلات التمويل العقاري في دبي، وذلك بنسبة 50% لمستثمريها في سمانا جولف أفنيو، وهو مشروع سكني على غرار المنتجعات، قرب مدينة دبي الرياضية.

وتقدم سمانا للتطوير العقاري تسهيلات تمويل بنسبة 50% لمشروع منتجعها المسمى بسمانا جولف أفنيو، والذي يقع في مدينة دبي للاستوديوهات.

ناطحة سحاب جديدة من إعمار

أطلقت إعمار ناطحة سحاب «جراندي سغنتشر رزيدنسز» في وسط مدينة دبي الشهر الجاري ويعد المشروع الجديد من بين أعلى الأبراج في المدينة.

وقال مسؤول في شركة إدراج للوساطة العقارية إن البرج تحفة معمارية متفردة تتكون من 71 طابقاً وتضم وحدات سكنية فاخرة متنوعة المساحات، فضلاً عن وحدات بنتهاوس في أعلى طوابق البرج الذي يتوقع إنجازه في نوفمبر 2022. وأضاف أن البرج يمثل مستوى جديداً من الحياة في وسط مدينة دبي.

وطرحت إعمار جدول سداد مرن دعماً للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في وسط المدينة، إذ حددت 10 % كدفعة أولى في فبراير الجاري، ثم 15 دفعة موزعة كالتالي (دفعتان كل منهما 10 % في أبريل وأكتوبر من العام الجاري، تليهما 4 دفعات بنسبة 5 % لكل منها في أبريل وأكتوبر 2021 وأبريل ونوفمبر 2022، تليها 8 دفعات بنسبة 5% لكل منها تسدد كل 4 أشهر ما بين مارس 2023 ويوليو 2025، تليها الدفعة الأخيرة بنسبة 10 % في نوفمبر 2025).

توجهات القطاع العقاري لعام 2020



قال صالح عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للتطوير العقاري، إن أبرز توجهات السوق العقاري في دبي وكيفية مواكبة التغيرات السريعة التي تطرأ عليه تتلخص في محورين: الأول فيما يتعلق بالتحول التكنولوجي، والثاني فيما يتصل بنمط حياة الأفراد.

تحوّل تكنولوجي

أوضح لوتاه أن التكنولوجيا أثرت بشكل كبير في القطاع العقاري ليس فقط من حيث البناء، ولكن أيضاً في عملية شراء العقارات. وإن مفهوم الواقع الافتراضي يلقى قدراً من الاهتمام، حيث يمكن للمشترين إجراء عملية شراء دون الذهاب لرؤية العقار المراد شراؤه. مشيرا الى أن الشركة تعمل على تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها.

أسلوب المعيشة

أكد لوتاه أن إحدى الطرق لتعزيز نمو قطاع العقارات هي تقديم الخدمات بما يتناسب مع نمط الحياة الذي يتبعه الأفراد، الأمر الذي تم أخذه في عين الاعتبار ذلك أن شركة لوتاه للتطوير العقاري قد أطلقت سوق إكسترا في عام 2008.

لافتاً إلى أن مشروع سوق إكسترا يعمل على تلبية احتياجات المجتمعات المحلية من خلال الجمع بين التخطيط المعاصر للبيع بالتجزئة وتطورات نمط الحياة.

التجارة الإلكترونية

تفرض السوق الحالية تحديات امام نمو اعمال الشركات العقارية ما يجعلها تدخل مجالات جديدة تدر عليها ارباحا مستدامة، وفي هذا السياق، فإن التجارة الإلكترونية هي أحد المجالات التي تكتسب شعبية في المنطقة اليوم، حيث تشهد نمواً كبيراً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولمواكبة هذا المجال وتلبية احتياجاته المتزايدة، أطلقت الشركة «صناعيات»، وهو أول مشروع لتطوير المستودعات الصناعية في دبي. يوفر مشروع «صناعيات» مستودعات صناعية مستأجرة لدعم نمو الشركات.