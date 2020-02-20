7 وفود دولية تزور «دبي لتنمية الصادرات» في جلفود

المصدر: دبي ـ البيان

استقبلت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي سبعة وفود دولية على هامش مشاركتها في معرض الخليج للأغذية «جلفود 2020» في دورته الخامسة والعشرين.

والذي يختتم أعماله اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. واستعرضت المؤسسة خلال مشاركتها في هذه النسخة أبرز خدماتها ومبادراتها، بالإضافة إلى تنظيمها عدداً من لقاءات الأعمال بين المصدرين المحليين والمشترين العالميين. وتتماشى هذه المساعي مع الجهود التي تبذلها المؤسسة لتطوير قطاع التصدير بإمارة دبي، وتسليط الضوء على فرص التصدير في الأسواق الخارجية.

وشملت الوفود الدولية السبعة التي استقبلتها المؤسسة ضمن أروقة نادي نخبة المشترين، وفداً رفيع المستوى من جمهورية بيلاروسيا، ووفوداً أخرى تمثل كلاً من الهند ومصر وأفغانستان والبرازيل والإكوادور. وتم استقبال وفود أخرى ضمت عدداً من الوزراء والسفراء من القارة الأفريقية يمثلون غانا، رواندا، أوغندا، نيجيريا، تنزانيا وأثيوبيا وشاركوا جميعاً في طاولة نقاشية مستديرة.

وكان الهدف من تلك اللقاءات والزيارات تعزيز علاقات المؤسسة مع المؤسسات الإقليمية والعالمية، والتوصل إلى اتفاقيات للتعاون وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الثنائية في مجال التصدير وإعادة التصدير، وخاصة في قطاع الأغذية والمشروبات، لدعم المصدرين المحليين وتلبية احتياجاتهم.

وضم وفد جمهورية بيلاروسيا كلاً من أندري لوتشيوك سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، ومعالي ايفغني لازاريف وزير مفوض، ومعالي ايغور بريلو، نائب وزير الزراعة والغذاء، والقنصل العام ايغور بونداري. وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل وآليات تعزيز التعاون التجاري المشترك، كما شارك فريق عمل المؤسسة في مراسم افتتاح الجناح البيلاروسي ضمن المعرض.

تعاون

وعلى هامش المعرض، وقع المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات مذكرة تفاهم مع ويلسون ميلو، رئيس وكالة «إنفيست إس بيه»، لتعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تنمية التجارة وتبادل المعلومات التجارية.

وجاء توقيع الاتفاقية تزامناً مع افتتاح ولاية ساو باولو البرازيلية مكتباً للتمثيل التجاري في دبي، بهدف تنمية التبادل التجاري بين الولاية التي تعد المركز الصناعي الرائد في البرازيل ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر دبي.

سهولة

وقال المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: يعد قطاع الأغذية والمشروبات أحد القطاعات الرئيسية في «استراتيجية دبي الصناعية 2030»، حيث يسهم بشكل متزايد في نمو قطاع التجارة الخارجية غير النفطية لدبي.

وعلاوة على ذلك، تستحوذ دبي على مكانة عالمية مرموقة على مستوى هذا القطاع، ويمكنها القيام بدور محوري فيه، على ضوء توافر جميع الإمكانات التي تسهم في تعزيز دوره في اقتصادها، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي بين قارات العالم. يضاف إلى ذلك بيئتها التشريعية والتنظيمية التي تدعم سهولة ممارسة الأعمال.

وبعد أن أثبت فاعلية فائقة في دوراته السابقة، يتمثل الهدف من تنظيم هذا المعرض السنوي في توفير منصة مثالية للمصدرين في دبي، وإتاحة الفرص لهم للتواصل والتعارف مع أفضل المشترين الذين يستقطبهم من شتى أرجاء العالم.

وأضاف العوضي: يساعد هذا المعرض شركاتنا على التوصل إلى اتفاقيات لزيادة حجم صادراتها، بما يسهم في الترويج لصورة المنتج المحلي، ويدعم الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ويعزز مكانتها على قائمة الدول المصدرة لترسيخ استدامة اقتصادها. وحرصاً منا على إنجاح دورة هذا العام.

وعلى هامش هذه الدورة التي شهدت مشاركة ما يزيد على 300 شركة محلية تمثل مختلف الصناعات الغذائية، فقد قمنا بإثرائها بالعديد من الفعاليات المصاحبة، ومن أهمها استضافة أكثر من 200 من المشترين العالميين طوال مدة انعقاده، بعد أن أقمنا نادياً لنخبة المشترين.