الثورة الصناعية الرابعة تحفز جهود الإمارات لريادة الأمن الغذائي

المصدر: دبي - البيان

نجحت شركات تعمل في مدينة دبي الصناعية وحاضنة الأعمال in5 في مجموعة تيكوم في المساهمة بابتكار حلول ومنتجات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي وهدر الطعام ومعالجة المخلفات، وسخرت بعض تلك الشركات الذكاء الاصطناعي لحل الإشكاليات التي تواجهها.

وعرضت ما تقوم به خلال النسخة الرابعة من «حوارات مدينة دبي الصناعية» التي تقيمها مدينة دبي الصناعية العضو في مجموعة تيكوم، على هامش معرض جلفود 2020، وركزت الجلسات على أهمية تسخير الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في نوفمبر 2018، وأبرز أهدافها أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051 وضمن أفضل الدول بحلول عام 2021.

ورحّبت مدينة دبي الصناعية التي تضم أكثر من 280 مصنعاً وأكثر من 730 شريك أعمال، بخبراء في القطاع الغذائي من شركاء الأعمال والقطاع المحلي للمشاركة بنقاشات مفتوحة للجمهور عن الابتكار في القطاع والأمن الغذائي تحت مظلة «حوارات مدينة دبي الصناعية» وذلك في جناحها في معرض جلفود 2020.

وقال سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية: «تطمح دولة الإمارات لأن تكون سباقة عالمياً في مجال الأمن الغذائي، ومن أجل ذلك يمكن استغلال التقنيات الناشئة مثل الذكاء الصناعي، وهو ما يتمّ بالفعل، في تقليص هدر الطعام ودعم عمليات إعادة التدوير وتحفيز الابتكار في عصر الثورة الصناعية الرابعة».

وأضاف: «من أجل المساهمة في تطوير صناعة منافسة مبنية على الابتكار والاستدامة في هذا المجال، فإننا نرى أهمية توفير منصة لتبادل الخبرات وتمكين التعاون ما بين شركاء الأعمال لدينا والقطاع المحلي كله.

ومبادرة حوارات مدينة دبي الصناعية هي مثال على منصة كهذه تجمع أصحاب المصلحة وتثري الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار بدولة الإمارات وتخدم أهداف استراتيجية دبي الصناعية 2030».

حوارات

وقد شارك في النسخة الرابعة من حوارات مدينة دبي الصناعية التي تألفت من سلسلة حوارات وعروض تقديمية خلال أربعة أيام كلّ من «بركات كواليتي بلس» و«تمور البركة» و«مجموعة التنمية للأغذية» و«جلوبال للشحن واللوجيستيات» وشركة «ويناو» الناشئة من ضمن حاضنة الأعمال in5، والتي فازت بمسابقة برنامج «جلفود» للشركات الناشئة لعام 2020، و«تيرالوب».

وأعلن يوسف سليم، مدير عام «تمور البركة»، خلال حوارات المدينة، أن الشركة قامت بإنتاج بديل صحي للسكر عالٍ بالألياف على شكل بودرة مصنعة من التمر للاستفادة من الطلب على البدائل الصحية والنباتية في المنطقة.

كما قامت شركة «ويناو» (Winnow) الناشئة من ضمن حاضنة الأعمال in5، بتقديم الحلول المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل هدر الأغذية، وتعمل بالفعل مع مؤسسات محلية وعالمية، حيث قال مدير تطوير الأعمال «يالنغ فان دن برغر» في «ويناو» إن مكافحة هدر الطعام ليست ممارسة ضمن جهود المسؤولية الاجتماعية أو عملاً خيرياً، بل إنها مهمة للبيئة، وأيضاً لإحداث تغيير إيجابي ينعكس على خفض التكاليف في عالم وصلت فيه القيمة السنوية لمخلفات الطعام إلى تريليون دولار عالمياً.

وكانت النسخة الرابعة من سلسلة «حوارات مدينة دبي الصناعية» قد انطلقت في أول أيام «جلفود 2020» بجلسة عن إدارة مخلفات الأغذية، تحدث فيها «رايان إنغرام» مؤسس شركة الاستشارات البيئية «تيرالوب» عن عدد من التحديات تتمثل في قلة البيانات عن حجم الهدر وتكاليفه، وأهمية خلق الوعي وإيجاد التشريعات والقوانين لتقليل الهدر الغذائي.