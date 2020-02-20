عام على إطلاق «الاقتصادية في أسبوع» عبر أثير إذاعة رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

مرَّ عام على إطلاق اقتصادية رأس الخيمة برنامجها الإذاعي الأول «الاقتصادية في أسبوع» عبر أثير إذاعة رأس الخيمة.



وتم حتى الآن تقديم 47 حلقة إذاعية منوعة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة بالدولة.



وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، المدير العام للدائرة، أن إطلاق البرنامج الإذاعي جاء ضمن خططها الاستراتيجية لتنويع وسائل التواصل مع متعامليها والمجتمع.



وقالت عائشة العيان، مديرة فريق برنامج الاقتصادية في أسبوع مدير مكتب الاتصال المؤسسي: يشهد البرنامج تواصلاً كثيفاً من المستمعين عبر قنوات التواصل المختلفة للبرنامج، سواء عبر الهاتف المخصص للإذاعة، أو خدمة رسائل نصية، أو عبر «لايف» حساب الدائرة .