انطلاق ملتقى الأعمال الإماراتي الروسي في الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

انطلقت صباح أمس أعمال ملتقى الأعمال الإماراتي والروسي الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، بحضور د. مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وسلطان السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وأليكسي جروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة لجمهورية روسيا الاتحادية، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من الدولتين.

وأكد سلطان السويدي أن العلاقات بين الإمارات وروسيا تشهد تطوراً ملحوظاً يشمل جميع مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وهذا ما يؤكده حجم التبادل التجاري غير النفطي المسجل خلال السنوات الست الأخيرة، الذي وصل إلى 15 مليار دولار، كما شهدت العلاقات بين البلدين الصديقين نمواً متصاعداً ومتسارعاً عززه توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات حتى غدت الإمارات أحد أكبر الشركاء التجاريين للروس على مستوى العالم.

وقال د. مطر حامد النيادي إن المرتكزات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 والقائمة على إرساء دعائم اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية أسهمت في بناء مناخ اقتصادي مستدام وغني بالفرص والحوافز. منوّهاً بحرص الدولة على تنويع قاعدتها الاقتصادية، وتعزيز دور الابتكار كمحرك للتنمية.