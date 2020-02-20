أنظمة جديدة لشركتين من إيدج في «يومكس»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية «أداسي» وشركة «إيرث»، التابعتان لقطاع المنصّات والأنظمة في «إيدج»، تجمّع التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره من المجالات، أمس، عزمهما الكشف عن مجموعتهما الجديدة من الأنظمة الجديدة من دون طيار، خلال مشاركتهما في الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020»، والتي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة بين 23 و25 من فبراير.

وتدعم شركة «أداسي»، للأنظمة والخدمات ذاتية التحكم، فعاليات «يومكس 2020»، بصفتها الشريك الاستراتيجي الرسمي للحدث، كما تشارك «إيرث»، للأبحاث الحديثة والتطوير والهندسة والتكنولوجيا ضمن فعاليات «يومكس 2020» التي ستشتمل أيضاً على منطقة لمعرض «سيمتكس» المخصص للمحاكاة والتدريب.

وستقدم «أداسي» خلال الفعالية عرضاً لطائرتها المروحية من دون طيار «سويس درون» من طراز SD0 50 V2 بنموذج الإقلاع والهبوط الرأسي، وهي الوحيدة من نوعها في السوق، من حيث قدرتها على رفع حمولة تتجاوز وزنها الفعلي.