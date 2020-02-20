556 شركة تستثمر في الأغذية بدبي

المصدر: (دبي - بشار باغ )

كشفت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد المنشآت العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات يصل إلى 556 شركة، وذلك حتى 11 فبراير 2020.

وشهدت القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة تأسيس 197 منشأة جديدة، فيما بلغ عدد المنشآت الجديدة المتخصصة في القطاع خلال العام الماضي 29 منشأة. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمنشآت، استحوذت منطقة مجمع دبي للاستثمار الأولى على الحصة الكبرى من منشآت الأغذية والمشروبات بواقع 62 منشأة، تلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الثانية بـ 36 منشأة، فيما حلّت منطقة القصيص الأولى والقوز الصناعية الرابعة في المرتبة الثالثة بـ 24 منشأة في كل منهما، وتشاركت منطقة القوز الأولى ومنطقة القوز الصناعية الثانية المرتبة الرابعة بـ 20 منشأة في كل منهما.

ومن حيث توزيع الأنشطة على المنشآت، علماً أن المنشأة يمكن أن تعمل في عدة أنشطة ضمن ذات القطاع، حل نشاط صناعة الفطائر والحلويات في المرتبة الأولى، حيث تعمل ضمنه 128 منشأة، وحل نشاط صناعة منتجات المخابز ثانياً بـ 121 منشأة، فيما جاء نشاط صناعة الحلويات من الكاكاو والشوكولاتة ثالثاً بـ 61 منشأة، تليه صناعة البسكوت بـ 58 منشأة، بالإضافة إلى 54 منشأة تعمل في نشاط تعبئة الفواكه والخضار المجففة. ويشمل القطاع 69 نشاطاً فرعياً.