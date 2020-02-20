«دبي للخدمات المالية» تؤكد أهمية التدقيق

المصدر: (دبي ـ البيان)

استضافت سلطة دبي للخدمات المالية أمس جلسة التواصل السنوية الحادية عشرة الخاصة بأعمال التدقيق للمدققين المسجلين.

وأكد برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية استمرار نمو مركز دبي المالي العالمي طوال العام الماضي، وسلط الضوء على الدور المهم لمهنة المحاسبة والتدقيق ضمن المنظومة المالية للمركز.

وقال: أصبحت جلسات التواصل حدثاً رئيسياً سنوياً في أجندة مجتمع أعمال التدقيق بالمركز، حيث يعكس الحضور الكبير كل عام مدى التزام محترفي المحاسبة وأعمال التدقيق في المركز. في ظل التغيرات المستمرة في المشهد التنظيمي لأعمال التدقيق على المستوى العالمي، سيكون من الضروري أن يمارس المحاسبون ومدققو الحسابات أعمالهم ضمن بيئة تنظيمية صعبة ومليئة بالتحديات.

وسنستمر في تشجيع التشكيك المهني ضمن قطاع أعمال التدقيق، كما سنواصل تسهيل فرص التعلم لمدققي الحسابات بما يتماشى مع تطورات المشهد التنظيمي لأعمال التدقيق عالمياً، بما يسهم في المحافظة على سمعة دبي المالي كمركز عالمي للخدمات المالية، ولتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بدبي والدولة عموماً.

واستقطبت الجلسة السنوية أكثر من 115 متخصصاً بمن فيهم الشركاء المسؤولون، ومسؤولو التدقيق، وموظفو الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال، وكبار الموظفين لدى المدققين المسجلين.