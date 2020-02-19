اقتصادية دبي تتعاون مع 6 بنوك لإطلاق أول تحالف لتبادل بيانات العملاء في الإمارات

المصدر: وام

أعلنت اقتصادية دبي بالتعاون مع كل من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الإمارات الإسلامي وبنك "إتش إس بي سي" وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي التجاري، عن تشكيل تحالف لتبادل بيانات العملاء والتعريف بهم من خلال منصة "اعرف عميلك"، ليكون مركزاً معتمدًا بين البنوك وسلطات التراخيص في الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار التركيز الاستراتيجي لاقتصادية دبي، الهادف إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، ودعم التحول الذكي لاقتصاد الإمارة، سيسهم هذا التحالف في تسهيل عمليات نقل وتبادل البيانات بشكل آمن وأسرع مع العملاء الرقميين، بالاعتماد على تقنيات "البلوك تشين" المتقدمة، ليشكل بذلك المبادرة الأولى من هذا النوع على مستوى المنطقة.

وقال علي إبراهيم، نائب المدير العام لاقتصادية دبي: "يعتبر تحالفنا الاستراتيجي مع البنوك لإطلاق منصة "اعرف عميلك" القائمة على تقنيات "البلوك تشين" في دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوة مهمة لتعزيز قدراتنا لجذب المزيد من المستثمرين إلى السوق ..وستوفر المنصة وظيفة "الحساب المصرفي الرقمي الفوري"، ما يتيح تبادل المعلومات داخلياً بين البنوك بطريقة أسرع وأقل تعقيداً، وتعزيز تجربة للمستثمرين الجدد الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ..وسيؤدي هذا بدوره أيضاً إلى إسعاد العملاء، مع ضمان سهولة ممارسة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "تتماشى هذه المبادرة مع رؤية القيادة وطموحاتها لتحسين التصنيف العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة على مؤشري "ممارسة الأعمال" و"التنافسية ..إننا نشعر بالحماسة لقدرتنا على استقطاب مجموعة من أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة من أجل إنشاء هذا النظام على مستوى الدولة، ونتوجه بالدعوة إلى المؤسسات المالية وسلطات الترخيص الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة".

وسيتولى التحالف قيادة تبادل بيانات "اعرف عميلك" بين المشاركين الحاليين والمستقبليين من خلال منصة مشتركة سيتم إطلاقها في الربع الأول من العام الحال 2020، لتكون بعدها متاحة أمام المؤسسات المالية الإضافية وسلطات التراخيص المؤهلة للانضمام ..وتقوم الرؤية المستقبلية لهذه المنصة المشتركة الناشئة عن التحالف على خدمة الصالح العام من خلال تحسين سهولة ممارسة الأعمال، وضمان الامتثال التنظيمي الشامل في دولة الإمارات العربية المتحدة ..وستلعب "دبي الذكية" دورًا محوريًا في الإشراف على عمليات التحالف وتنظيمها.

وقال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: "لقد تمكنت دبي الذكية من إحراز تقدم كبير في خططها الرامية إلى تبني التقنيات المتقدمة، والعمل على مواءمتها مع الخدمات، على نحو يضمن جودة حياة أفضل، ومستويات سعادة أعلى لجميع سكان المدينة وزوارها على حد سواء ..وبما أن تقنيات البلوك تشين تعدّ بحق طفرة مهمة جدًا بالنسبة إلينا، فإننا ندرك أنها تتيح إمكانات هائلة لمساعدتنا على تبسيط الخدمات والعمليات، وتوفير الوقت والمال والموارد لكافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الأفراد والشركات والحكومات ..ومن منطلق العمل بهذه الروح، فقد نجحت المؤسسة في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تدعم محاور استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية 2021 (بلوك تشين)".

وأضاف أنه بما أن التعاون يمثل المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه هذه الاستراتيجية، يسعدنا رؤية هذه المجموعة المتميزة من المؤسسات البارزة والرائدة وقد تظافرت جهودها لتأسيس هذا التحالف، لتجميع مجموعات البيانات اللازمة بطريقة آمنة وسليمة، من أجل توفير خدمة جديدة ومتقدمة، لمساعدة المستثمرين، وتحسين مستوى سهولة ممارسة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع إطلاق هذه المنصة، ستتم مشاركة البيانات الموثوقة والمعتمدة للشركات في وقت واحد مع المؤسسات المالية التي تفضل التعامل معها، ما سيؤدي ذلك إلى الإسراع في فتح الحسابات المصرفية للشركات المسجلة حديثًا، والحد من المتطلبات المرهقة والمكلفة لإدارة البيانات التعريفية للشركات المسجلة ..ويختلف هذا بشكل جذري مع الإجراءات التقليدية المتبعة التي تتطلب تجميع العديد الملفات التعريفية الورقية بشكل متكرر والتعامل معها بطريقة يدوية في الغالب.

ومن خلال إنشاء هذا التحالف لإطلاق أول منصة "بلوك تشين" للتعرف على العملاء في الإمارات العربية المتحدة، فإن الجهات المشاركة التي تضم كلاً من اقتصادية دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الإمارات الإسلامي وبنك "إتش إس بي سي" وبنك رأس الخيمة الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي التجاري تظهر التزامها التام وريادتها لتبني التقنيات المبتكرة من أجل تقديم أفضل الخدمات الممكنة لعملائها، والوفاء بالتزاماتها التنظيمية.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يسعدنا الانضمام إلى قائمة أوائل الشركاء لهذه المبادرة المميزة التي من شأنها تعزيز الشفافية والكفاءة في مزاولة الأعمال في دبي ..فهذا التحالف يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز مكانة دبي المرموقة كمركز تنافسي عالمي للمستثمرين، وسيستفيد بالتأكيد من تجربة بنك الإمارات دبي الوطني كرائدٍ في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، لاسيما في مجال التحقق من عمليات بلوك تشين".

وقال جيف ستيسيك، المدير التنفيذي للعمليات في بنك رأس الخيمة الوطني: "إننا نشعر بسعادة غامرة للانضمام إلى هذه المبادرة الوطنية من اقتصادية دبي والتي يطلق عليها اسم "الحساب المصرفي الفوري"، بهدف رقمنة عملية التبادل الداخلي، وجعلها أكثر سلاسة وأمانًا ..وسيعمل مفهوم منصة "اعرف عميلك" الذي يوظف تقنيات "البلوك تشين" على تحسين التكاليف من خلال تمكين المؤسسات المالية والمصرفية من الابتعاد عن العملية التقليدية للتحقق من الهوية، والاستفادة بشكل كامل من أحدث التقنيات، للعمل بشكل أسرع وأسهل وأكثر أمانًا وكفاءة".

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري إن هذه المنصة تسعى إلى تعزيز تجربة العملاء المصرفية وتسهيل العمليات التنظيمية المرتبطة بها، وجعلها أسرع وأكثر أمانا باستخدام تقنيات مدعومة بنظام بلوك تشين.

وقال عبدالفتاح شرف، مدير عام المجموعة، والرئيس التنفيذي في الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود: "تتبع الغالبية العظمى من عملائنا الحلول الرقمية، لإيمانهم بجدارة تقنيات البلوك تشين كأداة قوية وعلى درجة عالية من الفاعلية، ليعود نفعها عليهم في جميع المجالات، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة ..ومن خلال هذا التحالف، فإننا نساعد مرة أخرى في التأسيس لمعيار عالمي جديد في تكنولوجيا الخدمات المصرفية".

وقال سعود محمد الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية للجهات الحكومية في بنك أبوظبي التجاري: "في الوقت الذي يواصل فيه بنك أبوظبي التجاري رحلته نحو إحراز التحول الرقمي، فإنه يبدي التزامه الدائم إزاء تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تقديم الخدمات المبتكرة والمفيدة لعملائه وستسمح منصة البلوك تشين التعريفية للعملاء من الشركات الاستمتاع بتجارب سلسة للتسجيل وفتح الحسابات، وتعزيز قدرات التعرف على العملاء ..وإضافة إلى ذلك، ستضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة المحافظة على ريادتها العالمية في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، تماشيًا مع "رؤية 2021".

وتوصل التحالف إلى شراكة مع "نوربلوك"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال تطوير منصة بلوك تشين "اعرف عميلك"، كمزود للتكنولوجيا لتمكين النظام من خلال هذه المنصة.

وتعتبر "دبي بالس"، مبادرة مشتركة بين "دبي الذكية" وشركة "دو"، لتكون جهة التمكين الموصى بها لإدارة منصة "البلوك تشين" ..وتتضمن المنصة العديد من الميزات المتنوعة، بما في ذلك قابلية التوسع وإمكانية استيعاب المزيد من الأعضاء الجدد، واستضافة عقد المؤسسات، إما على "دبي بالس" أو على بنية تحتية خارجية.

وقال استياناكس كاناكاكيس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "نوربلوك": "إن إطلاق أول منصة من هذا النوع في الإمارات يعد دلالة على الرؤية الذكية التي ينطلق منها الأعضاء، كما يظهر مدى إدراكهم لأهمية فهم رحلة العميل الرقمية وضمان سلاستها في المستقبل.

وقال مروان بن دلموك نائب أول للرئيس- لتطوير الأعمال التجارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - حلول المؤسسات في دو: "نعمل في دو بالتعاون مع شركائنا على تسخير فوائد وميزات تقنية بلوك تشين لتمكين الشركات والجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد ساهم إطلاق منصتنا الرائدة "بلوك تشين كخدمة" في العام 2018، على وضع أساس قوي لتمكين مستقبل العمل الحكومي ..وقد عملنا على تطوير حالات استخدام جديدة تستند إلى تكنولوجيا البلوك تشين والتي يمكنها أن تساهم في ابتكار حلول أكثر كفاءة للتحديات المستقبلية.