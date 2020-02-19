«المركزي» يصدر بيانا حول عدم امتثال بنك أجنبي لمتطلبات مواجهة غسل الأموال

المصدر: أبوظبي : البيان

أصدر مصرف الإمارات المركزي اليوم بيانا عاما حول عدم امتثال بنك أجنبي لمتطلبات مواجهة غسل الأموال.

وأكد المصرف أنه يتوقع أن يكون لدى البنوك العاملة في الدولة ومنها فروع البنوك الأجنبية معايير عالية للامتثال بإجراءات مواجهة غسل الأموال.

وأشار البيان إلى أن المصرف يتواصل مع المصرف المركزي في باكستان بخصوص عدم إمتثال فرع لأحد البنوك الباكستانية في الدولة لهذه المعايير.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات، ولن يتهاون المصرف المركزي بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال.