«وصل للعقارات» تحارب التبذير بالتوفير

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

اختارت شركة "وصل للعقارات" أن تخاطب شريحة المستثمرين الشباب بلغتهم بعيدا عن التكلف والتصنع، وقامت بإرسال فيديوهات قصيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحثهم على الاستثمار عبر التوفير بدل التبذير عبر الإنفاق على الكماليات التي لا تدوم.

وتواصل الشركة المملوكة لمجموعة وصل لإدارة الأصول حملتها التثقيفية في إطار طرحها مرحلة جديدة من شقق «ذا نوك» في «وصل غيت» في جبل علي يوم غد 2020/02/20.

وكانت " وصل" قد نجحت في نيل ثقة عشرات الشباب المواطنين وتشجيعهم على الادخار والاستثمار في العقارات، ومن أبرز ثمار استراتيجية الشركة التي أطلقتها أواخر العام الماضي إقبال الشباب على الاستثمار في مشروعها بجبل علي.

وتمكنت «وصل» في تثقيف شريحة واسعة من المواطنين الشباب وتغيير قناعاتهم، وكانت الثمرة تحوّلاً جذرياً في أنماطهم الحياتية، وهجر نمط الاستهلاك إلى الادخار والاستثمار لضمان مستقبل أفضل.