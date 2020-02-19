17.46 مليار درهم من مصروفات ميزانية 2020 تعويضات موظفي الحكومة الاتحادية

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

كشف مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2020، عن بلوغ إجمالي تعويضات الموظفين نحو 17.46 مليار درهم وذلك من إجمالي مصروفات الميزانية والبالغة 61.35 مليار درهم.

ووفق بيانات وزارة المالية، توزعت تعويضات الموظفين بواقع 8.63 مليارات درهم جملة الشؤون الحكومية، و559.78 مليوناً جملة البنية التحتية والموارد الاقتصادية، و8.26 مليارات درهم جملة التنمية الاجتماعية. وأظهرت البيانات أن حصة المنح والمنافع الاجتماعية والمصاريف الأخرى وصلت إلى 22.71 مليار درهم، فيما حازت المستلزمات السلعية والخدمية والإعانات على نحو 16.88 مليار درهم.