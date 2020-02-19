بحث إلزامية التأمين الصحي للزوار

المصدر: (دبي – عمرو عادل)

كشف إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، عن أن الهيئة تدرس حالياً استصدار نظام تأمين صحي إلزامي على جميع الزوار والسائحين من خارج الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وقال الزعابي في تصريحات على هامش مؤتمر التأمين الصحي، الذي تنظمه جمعية الإمارات للتأمين في دبي، إن الهيئة تعمل مع عدد من الجهات المعنية بالأمر على أن يكون النظام جاهزاً للتطبيق قبيل نهاية العام الجاري، معرباً عن أمله في الانتهاء منه قبيل انطلاق فعاليات معرض «إكسبو». وتوقع نمو قطاع التأمين خلال 2020 بنسبة 10% بدعم من استمرار مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية تنظيم «إكسبو» للقطاع، حيث سيؤدي إلى دفع وتيرة نمو الأقساط التأمينية على مختلف المستويات وبمختلف القطاعات، لاسيما من قبل الزوار القادمين والأطراف المشاركة في المعرض.