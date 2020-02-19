الشارقة وكوريا الجنوبية تبحثان فرص الاستثمار

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير(شروق)، «ملتقى الأعمال بين الشارقة وكوريا» بالتعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية «كيتا» في غرفة الشارقة.

وتم خلاله مناقشة سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون بين الشارقة وكوريا الجنوبية، وبحث آفاق الفرص الاستثمارية التي توفرها القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً متسارعاً بالشارقة للمستثمرين الكوريين. وحضر الملتقى جيون يونغ ووك، قنصل عام كوريا بدبي، ومروان السركال، الرئيس التنفيذي لـ«شروق»، وجي هيون كيم، رئيس «كيتا».

وحضر الملتقى 80 شخصية من رجال الأعمال، والمستثمرين، والمسؤولين. كما حضر الملتقى حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور عبد العزيز المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية، وشهاب الحمادي مدير مدينة «شمس»، ومحمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر.