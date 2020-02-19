163 شركة من 30 دولة بأضخم دورات «يومكس» و«سيمتكس»

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق يوم الأحد النسخة الأضخم من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة 163 شركة من 30 دولة.

وتعد الدورة المقبلة للمعرضين، وهي الرابعة الأكبر منذ انطلاقتهما الأولى في عام 2015، ويتم تنظيمهما من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد اللواء الركن طيار علي محمد مصلح الأحبابي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين في مؤتمر صحافي أمس بمركز أبوظبي الوطني للمعارض أن المعرضين يعكسان رؤية واستراتيجية دولة الإمارات لاستشراف المستقبل.

وذلك وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، حفظهم الله.

وأضاف الأحبابي: «يسلط المعرضان الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات أمام جمهور عالمي، يضم وفوداً حكومية وخبراء ومتخصصين في هذه القطاعات من جميع أنحاء العالم، حيث سيشارك 200 وفد رسمي في فعالياتها المختلفة، وبنسبة نمو بلغت 33 % مقارنة مع دورة 2018».

ونوه الأحبابي إلى أن الدورة الحالية ستكون مميزة على الصعد كافة، حيث ستقام فعالياتها للمرة الأولى بالتزامن مع تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت، لطلاب الجامعات المحلية والدولية، والذي تنظمه جامعة خليفة، إضافة إلى مسابقات الذكاء الاصطناعي لطلاب المدارس تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

كما سيعقد مؤتمر خاص بمعرضي يومكس وسيمتكس في 22 فبراير تحت شعار «المواءمة بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة في عصر الأنظمة الذكية»، والذي من المنتظر أن يحظى بأرقام قياسية من حيث أعداد المشاركين والخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم.

وأكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، أن الدورة المقبلة من المعرضين سجلت العديد من الأرقام القياسية مقارنة بالدورات السابقة، مما سيجعلها الدورة الأكبر في تاريخ المعرضين. وسيشغل المعرضان والفعاليات المتزامنة معهما جميع قاعات مركز أبوظبي الوطني للمعارض بالإضافة إلى المنصة الكبرى.

وكشف أن عدد الشركات العارضة قد ارتفع في الدورة الرابعة ليصل إلى 163 شركة، وبنسبة نمو بلغت 33 بالمائة مقارنة بالدورة الماضية في عام 2018، وزادت المساحة الكلية للمعرضين بنسبة 40 % لتصل إلى 25 ألف متر مربع، مقارنة مع مساحة الدورة السابقة للمعرضين.

في حين وصل عدد الدول المشاركة إلى 30 دولة بزيادة خمس دول جديدة أبرزها مصر بالإضافة إلى 7 أجنحة وطنية. كما بلغ عدد الشركات الوطنية المشاركة 63 شركة، تشكل ما نسبته 40 % من إجمالي الشركات العارضة. ومن المتوقع أن يستقطب المعرضان أكثر من 18 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، بنسبة نمو تتجاوز الدورة الماضي بنحو50 %.

وأكد العميد الركن مهندس خليفة الكعبي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرضين والمؤتمر المصاحب لهما أن الفعاليات تنطلق السبت بمؤتمر تحت شعار «المواءمة بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة في عصر الأنظمة الذكية»، لاستكشاف الحلول للتحديات الراهنة والناشئة في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

تحدي الروبوت

وبالتزامن مع المعرضين، سيتم تنظيم «تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020» من قبل جامعة خليفة، ويعد هذا التحدي الذي تم إطلاقه في العام 2015، أحد أكبر المنافسات العالمية المرموقة في مجال الروبوتات، والتي يتم تنظيمها في أبوظبي كل عامين، حيث تصل قيمة الجوائز التي تقدم خلالها إلى 5 ملايين دولار.