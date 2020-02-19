جمارك عجمان تعزز العمل بروح الفريق الواحد

المصدر: (عجمان – البيان)

عقد الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان لقاء مع عدد من العاملين بالدائرة بهدف تعزيز التواصل وتطوير العمل بروح الفريق الواحد ومن أجل تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، واستمراراً لمبادرات رئيس دائرة الميناء والجمارك التي تهدف إلى زيادة قنوات التواصل بينه وبين الموظفين للوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم.

كما يأتي الاجتماع لتجسيد نهج الدائرة وحرصها على تعزيز أواصر الترابط بين القيادة العليا وموظفيها ضمن مبادرات عدة على مدار العام تهدف إلى خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة وتثمين إنجازاتهم وإشراكهم في صنع القرار والتأكيد على أهمية العمل في الدائرة بروح الفريق الواحد وتقديم افضل الخدمات للمتعاملين، بالإضافة إلى كسر الروتين المعتاد في التواصل مع الموظفين وخلق لقاءات خارجية ومفتوحة تتيح للمشاركين التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم الوظيفية في جو من الألفة والمودة بينهم وبين القيادة العليا.