إغلاق وحجب 1686 موقعاً إلكترونياً مخالفاً في 2019

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حجبت وأغلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 1686 موقعاً إلكترونياً مخالفاً لا يتوافق مع قوانين الدولة في2019، بانخفاض 36.6% مقارنة مع 2659 موقعاً في 2018 ومقابل 4939 موقعاً في 2017.

وقالت الهيئة لـ«البيان الاقتصادي» إن المواقع وتتوزع المواقع المحجوبة بواقع 542 موقعاً يعرض محتويات مخلة بالأخلاق والآداب العامة، و436 موقعاً يمارس الاحتيال وانتحال الشخصية، و134 موقعاً تروّج للمخدرات والأدوية الممنوعة، و120 موقعاً تروّج لأنشطة غير قانونية مختلفة، إضافة إلى 454 موقعاً آخر.

وحددت الهيئة 19 محتوى محظوراً تؤدي إلى حجب المواقع، وتشمل الإباحية والتعري والرذيلة، والنصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، والسب والقذف والتشهير، وانتهاك الخصوصية والإساءة إلى الدولة والإخلال بالنظام العام، ودعم الأعمال والمهارات الإجرامية.

والمخدرات، والممارسات الطبية والأدوية المخالفة للقوانين، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، والتمييز والعنصرية وازدراء الأديان، والفيروسات والبرامج الخبيثة، والترويج أو الاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة، وخدمات الاتصالات غير المشروعة، والقمار، والإرهاب.