غرفة دبي تكرّم 4 شركات متميزة في الأداء التصديري

المصدر: دبي - البيان

كرّمت غرفة تجارة وصناعة دبي الشركات الفائزة ضمن مبادرة «أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية»، والتي تفوقت بأدائها التصديري في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي (سبتمبر - ديسمبر 2019).

جاء ذلك في حفلٍ أقيم أمس بمقر الغرفة. ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للشركات التي تم تكريمها ضمن المبادرة منذ إطلاقها إلى 112 شركة.

وحصلت شركة بروميسينج إنترناشوتال تريدينج - دي إم سي سي على جائزة الشركة صاحبة أعلى قيمة في الصادرات لشهر سبتمبر 2019، وشركة كنج سبان إنسيوليشن على جائزة الشركة المصدرة لأكبر عدد من الأسواق لشهر أكتوبر 2019، وشركة أيه دي ىي إنترناشونال على جائزة الشركة الأكثر إصداراً لشهادات المنشأ لشهر نوفمبر 2019، وشركة سن شاين ستار على جائزة أعلى قيمة صادرات ضمن الشركات الناشئة لشهر ديسمبر 2019.

وكرّم عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي، بحضور الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، الشركات الفائزة، وقدّم شهادات التكريم والدروع التذكارية.