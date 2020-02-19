مجموعة عيسى صالح القرق تحتفل بالذكرى الستين

المصدر: دبي- البيان

تحتفل مجموعة عيسى صالح القرق بالذكرى الستين لتأسيسها هذا العام لتكلل مسيرةً حافلة بالإنجازات وتوظف إرثها العريق في بناء «استراتيجية دبي الصناعية 2030»، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركزٍ دولي للأنشطة الصناعية القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.

وتضم محفظة أعمال المجموعة أكثر من 27 شركة تمثّل 370 علامة تجارية عالمية ضمن قطاعات الأعمال المتخصصة، بما في ذلك مشاريع مشتركة طويلة الأمد. وتأسست مجموعة عيسى صالح القرق في عام 1960 على يد عيسى صالح القرق، رئيس مجلس الإدارة، واستهلّت مسيرتها كشريك تجاري لعلامة جروندج في بداية الستينات.

وسرعان ما حققت نمواً لافتاً أهّلها لإبرام شراكات مع العديد من الشركات العالمية التي كانت تسعى لتأسيس حضورها في الإمارات.

وتعاقبت ثلاثة أجيال من عائلة القرق على قيادة مسيرة تطوير المجموعة على مدى ستة عقود لتغدو من أبرز مجموعات الأعمال المملوكة عائلياً في المنطقة، مع تخصصات متنوعة في التجزئة وأنماط الحياة، والمنتجات الاستهلاكية، والبناء والتشييد، والعقارات، والصناعة، والمشاريع المشتركة.

وجددت الدكتورة رجاء القرق، نائب الرئيس والعضو المنتدب للمجموعة، تعهدها بمواصلة التزام الأسرة بالتركيز على الخبرات الرائدة في القطاع، بما يسهم إيجابياً في دفع عجلة نمو الدولة نحو الأمام.

وقالت: «تمثل الذكرى الستون لتأسيس مجموعتنا علامة فارقة بالنسبة لعائلة القرق وآلاف الموظفين المخلصين الذين بذلوا، وما زالوا يبذلون قصارى جهدهم للمساهمة في دفع عجلة نجاحنا في وجه التحديات وتقلبات السوق. ومع احتفال الإمارات بعام 2020 باعتباره عام الاستعداد للخمسين، تلتزم المجموعة بتعزيز مساهمتها في بناء الأمة.

وقبل ستين عاماً، لعبت مجموعتنا دوراً مهماً في دعم روح الريادة التي ما زالت تنبض في الدولة، وذلك بإتاحة الفرصة أمام الشركات العالمية للتعرّف على المنجزات الاقتصادية المهمة للدولة ورؤيتها الطموحة».