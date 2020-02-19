3.1 ملايين معاملة أنجزتها مراكز جبل علي الجمركية في 2019

المصدر: دبي ـ البيان

تفقد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي إدارة مراكز جبل علي الجمركية للاطلاع على سير العمل والجهود المستمرة لتطوير مستوى الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين.

وخلال جولته الميدانية اطلع على جهود التطوير المتواصلة لكافة الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين استعداداً لتوفير أفضل التسهيلات للمشاركين في معرض إكسبو 2020 بهدف تمكينهم من تحقيق أفضل النتائج من مشاركتهم في المعرض، وأعرب عن تقديره الكبير لجهود المفتشين الجمركيين ولدورهم الحيوي في حماية المجتمع، والحفاظ على الأمن من خلال فحص ومراقبة البضائع وتيسير التجارة المشروعة.

وقال أحمد محبوب مصبح: «تولي جمارك دبي اهتماماً كبيراً للارتقاء بمستوى الأداء في مراكزها الجمركية من أجل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارات مع الانطلاقة الجديدة لتجربتنا التنموية ابتداء من 2020 عام الاستعداد للخمسين الذي يؤسس لمبادرات وخطط التنمية الوطنية للعقود الخمسة المقبلة على أساس استشراف المستقبل برؤية طموحة تواكب التحولات التي يشهدها العالم في كافة الميادين لتحقيق الصدارة العالمية والمشاركة بفعالية في قيادة الثورة الصناعية الرابعة».

وأضاف: «تقوم إدارة مراكز جبل علي الجمركية بدور كبير في دعم وتيسير حركة التجارة، فقد بلغ عدد المعاملات الجمركية المنجرة في المراكز التابعة للإدارة في العام 2019 نحو 3.147 ملايين معاملة وعدد الضبطيات 163 ضبطية، ونعمل على

تسريع وتيرة الإنجاز في المراكز الجمركية عموماً ومراكز جبل علي الجمركية على وجه الخصوص لضمان اختصار الوقت اللازم لتقديم الخدمات الجمركية فائقة الجودة للمتعاملين وللمشاركين في معرض إكسبو 2020، وستعطى الأولوية للشحنات القادمة إلى المعرض لضمان تخليصها جمركياً بسرعة ودقة قياسية.

كما سيتم تخصيص فريق متكامل من الموظفين والمفتشين الجمركيين من مركز تفتيش جبل علي لغرفة العمليات الجمركية في مقر معرض إكسبو 2020».

جهاز ذكي جديد

قامت جمارك دبي بتدشين جهاز ذكي جديد لفحص الحاويات في ساحة رقم 3 بجبل علي، ليضاف إلى 5 أجهزة للفحص في جبل علي، لتصل القدرة الاستيعابية إلى فحص 900 حاوية في الساعة.

وشارك في الزيارة عبدالله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين ومحمد إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية مكلف، وشعيب السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية، إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين، وخليل صقر مدير إدارة الاتصال المؤسسي، ويوسف الهاشمي مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية.