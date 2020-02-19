«أمازون ويب» تشيد بتعزيز الإمارات روح المبادرة والابتكار

المصدر: دبي - البيان

نظّم مجلس سيدات أعمال دبي جلسة حوارية خاصة أدارتها تيريزا كارلسون، نائب رئيس القطاع العام العالمي في «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، والتي تعتبر إحدى أكثر قادة التكنولوجيا نجاحاً وتأثيراً في العالم، وحضرتها عضوات مجلس سيدات أعمال دبي.

بالإضافة إلى ممثلين عن شركات القطاع الخاص ورواد ورائدات أعمال.وأشادت كارلسون بالجهود التي تبذلها الإمارات، وخاصةً في القطاع العام، لتعزيز روح المبادرة والارتقاء بثقافة الابتكار، مشيرةً إلى أن الوتيرة السريعة للابتكار تخلق فرصاً تنموية واقتصادية واسعة.

وأكدت أن النقص في المهارات المناسبة يعرض الحكومات والشركات لمخاطر الفشل على المدى الطويل في الاقتصاد الرقمي الجديد، لافتةً إلى التزام «أمازون» بضخ استثمارات كبيرة في برامج التعليم والتدريب وإصدار الشهادات للمساعدة على تطوير المهارات التقنية في منطقة الشرق الأوسط.

وناقشت الجلسة أحدث حلول الحوسبة السحابية من «أمازون» والتي تسهم في دعم القطاع العام لخدمة أفراد المجتمع بكفاءة عالية، وتساعد أصحاب الأعمال على اعتماد مفهوم الحوسبة السحابية بهدف خفض كلفة ممارسة الأعمال وزيادة المرونة والابتكار في العمليات.

واستعرضت كارلسون أمام الحضور كيفية استعانة العديد من الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم بخدمات الشركة للابتكار في نشاطاتهم، متحدثة عن نجاح هذا النوع من الحلول في تغيير عقليات أفراد ومنظمات حول العالم، وتحديث السياسات على الصعيد الحكومي، وتطوير المهارات اللازمة للقوى العاملة في شتى أنحاء العالم للاستفادة من الإمكانات الكاملة للخدمات السحابية وتعزيز الابتكار.

وأشارت إلى اهتمامها بتمكين المرأة في التكنولوجيا، حيث أسهمت بإطلاق مبادرة (AWS) للتنوع والاندماج تحت عنوان «We Power Tech»، والتي امتدت إلى منطقة الشرق الأوسط، من خلال العديد من الفعاليات والدورات التدريبية المجانية لدعم تطوير المهارات التكنولوجية للنساء في الشرق الأوسط.

وقالت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، إن الجلسة الحوارية تعكس التزام المجلس بالعمل دوماً على توفير أفضل التوجيه والإرشاد لأعضائه ضمن استراتيجيته لتعزيز تنافسية سيدات ورائدات الأعمال، مشيرةً إلى أن التدريب النوعي الذي يرتقي بالخبرات والمهارات هو أولوية المجلس للعام الجاري.

وتعد شركة «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS) المنصة السحابية الأكثر شمولاً واعتماداً على نطاق واسع في العالم، وذلك بفضل ثقة ملايين العملاء، بما في ذلك الشركات الناشئة الأسرع نمواً، والمؤسسات الكبرى، والهيئات الحكومية الرائدة، في قدرات (AWS) على إدارة البنى التحتية لتلك الكيانات لتصبح أكثر مرونة وأقل تكلفة.