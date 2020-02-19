المنصوري: قطاع التأمين مرشح لنمو ملحوظ بدعم الأداء الاقتصادي وإكسبو

المصدر: دبي – عمرو عادل

توقع معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أن يشهد قطاع التأمين الصحي في الإمارات نمواً ملحوظاً في ظل استمرار النمو الاقتصادي وارتفاع الوعي التأميني والصحي والزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد الزوار والسياح مع استضافة الدولة معرض إكسبو 2020 دبي.

وقال في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر التأمين الصحي الذي تنظمه جمعية الإمارات للتأمين وانطلقت أعماله في دبي أمس، إن التوقعات باستمرار النمو في منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي تحتم علينا جميعاً كجهات حكومية وهيئات إشرافية ورقابية واتحادات مهنية وشركات تأمين البحث عن أفضل الوسائل والسبل لتحسين هذه المنظومة من الجوانب كافة.

وشدد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين على ضرورة التطوير المستمر للقاعدة التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع وتعزيز ارتباطه ودمجه بالتكنولوجيا والابتكار.

تحولات مهمة

وقال إن توقعات المؤسسات المتخصصة تشير إلى أن الإنفاق على الرعاية الصحية خليجيا سيصل إلى 70 مليار دولار في 2020 والذي يشكل نصف حجم الإنفاق بمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في حين تشير تلك التوقعات إلى زيادة معدل النمو السنوي المركب لهذا القطاع نحو 12% وهي أعلى نسبة بين جميع مناطق العالم.

التجربة الإماراتية

وأكد الوزير أن التجربة الإماراتية في تطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي هي تجربة متميزة ونوعية على مستوى المنطقة لافتاً إلى أن هذه التجربة تستند إلى رؤية القيادة الحكيمة وتوجهات الحكومة في إطار حرص الدولة على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وتشير الأرقام إلى أن أقساط التأمين الصحي تعادل 43.6% من إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2018 بقيمة 19.1 مليار درهم كما ساهم فرع التأمين الصحي بتعويضات مدفوعة 15.1 ملياراً تعادل 51.4% من إجمالي التعويضات المدفوعة على مستوى القطاع .

إلزامية التأمين

من جانبه، كشف إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، عن أن الهيئة تدرس إلزامية التأمين الصحي لجميع زوار الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، متوقعاً أن يكون المشروع جاهزاً قبيل نهاية العام .

وقال على هامش مؤتمر التأمين الصحي إنه من المتوقع نمو قطاع التأمين العام الحالي بحدود 10% بدعم من استمرار مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى بمختلف القطاعات، مؤكداً أهمية تنظيم إكسبو للقطاع حيث سيؤدي إلى دفع وتيرة نمو الأقساط التأمينية على مختلف المستويات وبمختلف القطاعات، ولا سيما من قبل الزوار القادمين والأطراف المشاركة في المعرض.

كورونا

وعن فيروس كورونا، أكد أن جميع الأمراض المعدية مغطاة بموجب وثائق التأمين في الدولة وشركات التأمين مسؤولة عن توفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة للشخص المصاب المشمول بالغطاء التأميني، ما لم يتم الإعلان من الجهات المختصة أن المرض «وباء» وفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية.

تحديث التشريعات

أكد خالد البادي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين في كلمة له، ضرورة استمرار أجهزة الإشراف والرقابة على التأمين الصحي في القيام بمسؤوليتها بشأن تطوير وتحديث التشريعات المنظمة لهذا النوع الحيوي والمهم من التأمين بما يكفل ضبط العلاقة بين أطرافه وضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

ويشمل ذلك تقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية وشركات إدارة النفقات الطبية وتفعيل الرقابة عليها.