افتتاح منشأة لغلي الماس بمركز دبي للسلع المتعددة

المصدر: دبي - البيان

شهد مركز دبي للسلع المتعددة الافتتاح الرسمي لمنشأة غلي الماس «شارلوت بويلينج» التابعة لشركة «تري جيم»، في المجمّع الخاص بالمجوهرات والأحجار الكريمة في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي.

وافتُتحت المنشأة بالشراكة مع شركة «شارلوت بويلينج» البلجيكية المتخصصة بعمليات غلي الماس والأحجار الكريمة ومقرها مدينة أنتويرب، وستلتزم المنشأة الجديدة بأعلى مستويات الجودة لخدمات وعمليات غلي الماس الخام والمصقول باستخدام الصيغة الكيميائية الحصرية التي تعتمدها «شارلوت بويلينج».

وتتمتع المنشأة بالقدرة على غلي 1.4 مليون قيراط من الماس شهرياً، ما سيسهم في تلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع صناعة الماس المتنامي في المنطقة.

حضر الافتتاح الشيخ أحمد بن مناع بن خليفة سعيد آل مكتوم، وأحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وديفيد زابينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تري جيم»، وآلان ديفيز، رئيس مجلس إدارة لشركة «تري جيم»، وكاميرون باري، المدير غير التنفيذي لشركة «تري جيم»، وسامويل أوليتش، الرئيس التنفيذي لشركة شارلوت بويلينج - أنتويرب.