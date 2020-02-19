«الاقتصاد» تبحث تعزيز الشراكة مع الأردن في المشاريع الصغيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، أطر التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميته في عدد من القطاعات الحيوية بالتركيز على تطوير نماذج متقدمة للتعاون في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الوزارة بدبي، بحضور المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية .

وأكد المهندس سلطان المنصوري قوة العلاقات الأخوية المرتكزة على العديد من الروابط المتينة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية 2.6 مليار دولار في 2018، فيما تُقدر الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الأردن 15 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار استثمارات أردنية في الإمارات.

وقال إننا نرى العديد من الفرص الواعدة لتطوير أوجه التعاون . واتفق الجانبان على تشكيل فريق فني لوضع تصور متكامل عن طبيعة البرامج وآليات التعاون .