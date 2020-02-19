«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» وصندوق خليفة يعززان تنافسية أعضائهما

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن مشاركة أعضائهما في معرض الخليج للأغذية (جلفود 2020)، وتأتي هذه الخطوة في إطار رسالتهما المتمثلة في تعزيز تنافسية أعضائهما، وتجسيداً للتعاون القائم بينهما مع المؤسسات الأخرى لدعم رواد الأعمال وتمكينهم، بالإضافة لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً.

ويشارك العارضون من أعضاء المؤسسة وصندوق خليفة في «جلفود» بمجموعة متنوعة من المجالات التي تحظى باهتمام الزوار، حيث تغطي كلاً من:

التمور، والتموين الغذائي، وخدمات الضيافة، والشاي، والقهوة، والتغليف والتعبئة، والمشروبات، والحلويات والسكاكر، والمواد الأولية لصناعة الأغذية، ومنتجات الألبان والأجبان، والمثلجات وغيرها من المنتجات التي تتصدر قوائم العرض والطلب في السوقين المحلي والعالمي. وقال سعيد مطر المري – نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة:

«يمثل هذا الحدث فرصة سانحة لقائمة أعضائنا من الشركات، لمساعدتهم على التعرف إلى شركاء جدد، على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وفتح قنوات جديدة للوصول إلى العديد من الأسواق العالمية من خلال الوفود التي يستقطبها الحدث كل عام. وستكون مشاركة الأعضاء فرصة مثالية لهم لعرض منتجاتهم وخدماتهم أمام طيف متنوع من المهتمين من شتى أنحاء العالم، ممن يتطلعون للتعاون مع الشركات المحلية التي حققت تقدماً ملحوظاً في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات».

وقالت موزة عبيد الناصري الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يعد معرض «جلفود» للأغذية والمشروبات واحداً من أبرز المعارض التي يحرص صندوق خليفة لتطوير المشاريع على المشاركة فيها للعام الخامس على التوالي، وذلك انسجاماً مع سعينا المستمر لدعم رواد الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الحرّ، من خلال دعم أصحاب المشاريع للوصول إلى أسواق وفرص جديدة وتوسيع آفاق نشاطهم التجاري والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم في المكان المناسب».