فرنسا تختار دبي لإطلاق علامتها الوطنية عالمياً

المصدر: دبي - بشار باغ

اختارت الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس» دبي لإطلاق العلامة التجارية الفرنسية الجديدة الخاصة بالأغذية والمشروبات «تايست فرانس» على الصعيد الدولي.

وتم إطلاق العلامة الجديدة أول من أمس الاثنين في حفل أقيم على هامش معرض جلفود 2020.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أكد كريستوف لوكورتييه، الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً، أن «تايست فرانس» هي أول علامة وطنية جامعة لقطاع الزراعة وصناعة الأغذية والمشروبات في فرنسا.

ورداً على سؤال حول اختيار دبي وجلفود عوضاً عن باريس ومعرض سيال للأغذية الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية لإطلاق العلامة على المستوى العالمي، أكد لوكورتييه أن دبي سوق مهمة جداً ليس لمنطقة الشرق الأوسط بل لآسيا وأفريقيا، لافتاً إلى أن العديد من الشركات الفرنسية باتت تتخذ من الإمارة مقراً إقليمياً لعملياتها في هذه المناطق.

وأشار إلى أن الإطلاق الرسمي الأول دولياً تم في دبي، وسيتم الإطلاق أيضاً في باريس الأسبوع المقبل خلال معرض «صالون دي أجريلتوغر» المتخصص في المنتجات الزراعية، موضحاً أن العلامة تستهدف الأسواق العالمية بالدرجة الأولى وتعزيز انتشارها.

وأضاف: أنا فخور جداً بطرح علامتنا التجارية الجديدة تايست فرانس هنا في دبي، ونحن على أعتاب معرض إكسبو الدولي 2020، وهو أول معرض عالمي يتم عقده في المنطقة ويسعى لتوطيد إرث دبي بهدف تمكين الأجيال القادمة.

وفرنسا هي شريك لمعرض جلفود منذ بداياته عام 1987، ويجب أن أعترف أن البعد العالمي لهذا المعرض الذي ظل ينمو بشكل دائم منذ نشأته كان دون شك عاملاً مؤثراً في اختيارنا لدبي لتكون منصة الإعلان عن تايست فرانس، فهذه الفعالية تتوافق تماماً مع الطموح الدولي لتايست فرانس، والذي يكمن في توحيد إجمالي صناعة الأغذية والمشروبات الفرنسية والترويج لها.