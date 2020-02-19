منتجو ميلانو يستعرضون خططهم بـ«جلفود»

المصدر: (دبي- محمد عبد الرشيد)

استعرض كبار منتجي الغذاء في مدينة ميلانو الإيطالية خطط التوسّع في المنطقة على هامش مشاركتهم في معرض جلفود، أمس، مؤكدين أن المعرض يمثل منصةً مثالية تتيح تقديم أفضل المنتجات التي تشتهر بها إيطاليا لنخبة من مستوردي الأطعمة والمشروبات على مستوى المنطقة.

وقالت فالنتينا سيتا قنصل عام إيطاليا في دبي والمناطق الشمالية، إن جلفود يعد أحد أهم المعارض العالمية في مجال الغذاء، ومن ثم تحرص الشركات الإيطالية والمؤسسات على التواجد فيه وبقوة، للتعريف والتواصل مع الشركات الدولية.

وقال باولو ساركو مدير معرض «تاتوفود» ميلانو: «حضورنا إلى دبي جاء بغرض التعريف بمعرض «تاتوفود» معرض الطعام الدولي الذي يُعقد كل عامين في فيرا ميلانو، حي المعارض في ميلانو الذي يُعدُّ من بين أكبر وأحدث المعارض في أوروبا. حيث ستُعقد الدورة التالية في الفترة من 17 إلى 20 مايو». ويستضيف «هوست ميلانو» أكثر من 1500 مشترٍ من 80 دولة، بفضل التعاون مع وكالة التجارة الإيطالية.