أعمال إنشاء «مول عُمان» حسب الخطط

المصدر: (مسقط - البيان)

أعلنت «ماجد الفطيم» أن كل الأعمال الإنشائية والتجهيزات لافتتاح «مول عُمان» يتم تنفيذها حسب الخطط الموضوعة لإنجاز إحدى أهم وجهات التسوق والتجزئة في سلطنة عُمان.

وتم الكشف أمس عن خطوةٍ مهمة في إطار عملية تطوير مركز التسوق المرتقب، والتي تتمثّل بتوقيع اتفاقية مع مجموعة التجزئة العالمية «أباريل غروب». ستجلب المجموعة العالمية الرائدة بموجب هذه الاتفاقية، مجموعة من العلامات التجارية في مجال الأزياء وأسلوب الحياة والضيافة (الأطعمة والمشروبات) إلى «مول عُمان»، الذي من المقرر افتتاحه في مارس 2021.

وستشغل العلامات التجارية التابعة لمجموعة «أباريل غروب» المؤكدة حالياً، مساحة إجمالية بالمركز التجاري تبلغ 10 آلاف متر مربع، وهذا يدل على حجم المساحة الشاسعة التي يقوم عليها «مول عُمان» المنتظر.

وسيتضمن «مول عُمان»، خامس وأكبر وجهة للحياة العصرية تابعة لشركة «ماجد الفطيم» في السلطنة، مساحة تجزئة إجمالية تبلغ 145,000 متر مربع، بالإضافة إلى خيارات الطعام المتعددة ومجموعة من تجارب أسلوب الحياة العصري. وسيحتوي مركز التسوق على أكبر صالة «ڤوكس سينما» بعُمان، إضافة إلى مركز الترفيه العائلي «ماجيك بلانيت»، وهايبر ماركت «كارفور» الذي يمتد على مساحة 12,000 متر مربع، وأكبر حديقة ثلجية داخلية بالسلطنة.