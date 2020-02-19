إطلاق خدمات دوبيزل برو

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت «دوبيزل» مجموعة جديدة من الخدمات المُميّزة تحت اسم «دوبيزل برو» لمنح الراغبين في بيع أو شراء السيارات المستعملة الراحة المطلقة في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان.

وتم اعتماد «دوبيزل برو» شريكاً من قبل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك إتش إس بي سي وبنك أبوظبي التجاري لإصدار شهادات تقييم السيارات، وهي أخبار سارة لمشتري السيارات المستعملة الذين يتطلعون إلى تمويل عملية الشراء القادمة، بحيث تتوفّر لهم فرصة الحصول على تمويل بنسبة فائدة حصرية على السيارات التي تم فحصها وتقييمها بواسطة دوبيزل.

وقال ماثيو ديفدسون، رئيس الخدمات لدى دوبيزل برو: «ندرك أنّ عملية شراء سيارة مستعملة قد تكون مُقلقة وتحمل بعض الشكوك بالنسبة للبعض، في حين أنّ عملية البيع أيضاً قد تكون مُرهقة، لذا تُقدّم خدمة دوبيزل برو خبرات كبيرة في بيع السيارات عبر الإنترنت».

وتُغطي خدمة الشراء المريح كامل العملية، بدءاً من البحث واختيار السيارات حسب احتياجات المشتري والميزانية، إلى اختبار القيادة وفحصها نيابة عن المشتري. ويمكن للمشترين الاشتراك في الخدمة الكاملة أو تحديد سيارة نالت إعجابهم قبل الاستعانة بفريق دوبيزل برو. أمّا بالنسبة للمشتري ذي الخبرة المسبقة، فتتوفّر إمكانية فحص السيارة من قبل فريق دوبيزل برو للتأكد من حالتها.