100 مليون درهم مبيعات سيفن تايدز خلال شهرين

المصدر: (دبي ـ البيان)

سجلت شركة سيفن تايدز ارتفاعاً في مبيعاتها بنسبة 70% خلال الشهرين الماضيين فقط، حيث تجاوزت قيمة الشقق السكنية والفندقية التي بيعت خلال شهري ديسمبر 2019 ويناير 2020 حاجز الـ100 مليون درهم، واستحوذ مشروع سيفن بالم في نخلة جميرا على النصيب الأكبر من هذه المبيعات.

وقال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: «تُعزى زيادة المبيعات في المقام الأول إلى القرار الذي اتخذناه في بداية شهر ديسمبر من العام الماضي حول إعادة تسمية وإطلاق مشروع سيفن بالم الذي يضم شققاً سكنية وفندقية فاخرة، مع طرح خطط سداد مرنة لمرحلة ما بعد التسليم».

وتصدر المستثمرون الروس قائمة المستثمرين من حيث الحجم خلال الشهرين الماضيين، تلاهم المستثمرون الأوزبك، ثم البريطانيون فالفرنسيون.