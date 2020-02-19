%70 حصة لـ«جي إف إتش» بمارشال

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت أمس مجموعة جي إف إتش المالية، أنها قامت من خلال شركتها الاستثمارية التابعة جي إف إتش كابيتال، بالاستحواذ على حصة بنسبة 70% في شركة «مارشال»، وهي من كبرى شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعتبر شركة «مارشال»، الواقع مقرها الرئيسي في دبي، والتي تأسست في عام 1981، أكبر وأقدم مزود لتكنولوجيا الدفع في منطقة الشرق الأوسط، من خلال خدماتها المتوفرة في 16 بلدا.

كما تمتلك حصة تتجاوز نسبتها 85% من سوق الإمارات وحصة أغلبية عبر الأسواق الإقليمية الأخرى التي تزاول فيها أنشطتها. ومما ساعد على تعزيز وتدعيم الوضع الريادي لشركة «مارشال» في السوق، علاقتها التي تربو على 30 عاماً مع شركة «فريفون»، التي تملك حصة تزيد على 40% من سوق أجهزة نقاط البيع بالسوق العالمي.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: هذه ثاني معاملة استثمارية كبرى لجي إف إتش في مجال التكنولوجيا، وهو من المجالات التي نواصل التركيز عليها والاستثمار فيها بشكل استراتيجي. من المؤكد أن السجل الحافل لشركة «مارشال»، وأداءها المالي الإيجابي المستمر وفريق القيادة بالشركة يجعل من هذه المعاملة فرصة فريدة جداً وحتمية أيضاً، ونتطلع إلى العمل معاً لتسريع وتيرة نمو الشركة والمحافظة على وضعها بالسوق من خلال تطوير وتوفير الجيل القادم من تكنولوجيات الدفع.

وقال آنيل دار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مارشال: نتطلع بشغف للعمل مع جي إف إتش لقيادة الشركة إلى آفاق جديدة.