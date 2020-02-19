«ديار» تبدأ تسليم وحدات «دانية»

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت «ديار للتطوير»، أمس استكمال منطقة «دانية» ضمن مشروع «ميدتاون» الحائز على الجوائز، وتسليم الوحدات السكنية لعملائها.

وتعد «دانية» ثاني منطقة تنجزها الشركة من أصل 6 مناطق في مشروع «ميدتاون» العصري والمتكامل، في أعقاب إعلانها عن استكمال منطقة «أفنان» في عام 2019.

وتضم منطقة «دانية» ستة مبان يبلغ مجموع وحداتها السكنية 579 شقة منها شقق الاستوديو وشقق مكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم. وتم بيع أكثر من 95% من وحدات المنطقة السكنية، مما يؤكد على الجاذبية التي تمتاز بها للاستثمار العقاري.

ويقع مشروع «ميدتاون» المتكامل في «مدينة دبي للإنتاج» بالقرب من «شارع الشيخ محمد بن زايد». وقد أنجزت الشركة حتى الآن 50% من المشروع عبر استكمال منطقتي أفنان ودانية واللتان تشكلان 13 مبنى مختلفة الارتفاعات تحتوي على أكثر من 1200 شقة سكنية، وتستعد الشركة لإطلاق مناطق جديدة قريباً واستكمال مراحل المشروع المتبقية. ويتكون ميدتاون من ست مناطق تضم 26 مبنى بمساحة بناء قدرها 5 ملايين قدماً مربعاً. وسيوفر المشروع أكثر من 2000 وحدة سكنية.

وقال سعيد القطامي الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: يسعدنا أن نستهل العام 2020 باستكمال منطقة «دانية»، ثاني مراحل مشروع ميدتاون والبدء بتسليم الوحدات لعملائنا. ولنا الفخر بأن نبدأ باستقبال المزيد من العائلات في هذا المشروع عقب انتقال السكان إلى منطقة «أفنان» خلال الشهور القليلة الماضية.