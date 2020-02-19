40 مورداً من فيكتوريا الأسترالية في الحدث

المصدر: (دبي - البيان)

تعود ولاية فيكتوريا، أكبر ولاية مصدرة للأغذية والألياف في أستراليا، إلى معرض جلفود 2020 لمشاركة عروضها الغذائية المتميزة مع المشترين المميزين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيقوم وفد مكون من أكثر من 40 من أفضل موردي الأطعمة والمشروبات في ولاية فيكتوريا بعرض منتجات ذات جودة عالية كمنتجات الألبان واللحوم والأطعمة المعدة خصيصاً للمعرض على مدار خمسة أيام. كما وافتتحت أمس وزيرة شؤون المستهلك المحلي وتنمية الضواحي لولاية فيكتوريا الأسترالية، مارلين كيروز، جناح ولاية فيكتوريا العالمية التي جاءت خصيصاً للاحتفال بهذا الحدث العالمي، والذي أصبح حدثاً رئيسياً في مجال الأغذية لولاية فيكتوريا.

وقالت مارلين كيرو: «تعد دولة الإمارات واحدة من أهم أسواق تصدير الأغذية والألياف لولاية فيكتوريا، حيث تبلغ قيمتها 339 مليون دولار أسترالي كقيمة تصدير بالنسبة للولاية في السنة المالية الماضية».