جلفود 2020 يكرم الشركات الناشئة لتقديم منظور جديد في مجال الأغذية

المصدر: دبي - البيان

حصل خمسة رواد أعمال من أصحاب المفاهيم المبتكرة في مجال المأكولات والمشروبات على جوائز مالية محفزة ضمن برنامج "جلفود" للشركات الناشئة، المبادرة التي تقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي وتهدف لإلهام رواد الأعمال الجدد على بناء مستقبل أكثر ذكاءً في القطاع.

وتم اختيار رواد الأعمال الخمسة من بين عدد من أصحاب الشركات الناشئة في مجال الأغذية والمشروبات والذين شاركوا في فعاليات الدورة الخامسة والعشرون من معرض "جلفود 2020"، المعرض السنوي التجاري الأكثر عراقةً في قطاع المأكولات والمشروبات على مستوى المنطقة والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى يوم الخميس 20 فبراير الجاري.

ووفر البرنامج للشركات الناشئة المشاركة منصةً مثاليةً لعرض إنجازاتها المتميزة التي تسهم بإحداث فارق إيجابي على مستوى القطاع، والتي تم تقييمها استناداً إلى ثمانية معايير رئيسية تشمل الابتكار والخبرة والعمل الجماعي والتنفيذ والتأثير الاجتماعي والتنافسية والجوانب الاقتصادية ورأس المال الاستثماري اللازم للشركة الناشئة.

وتم اتاحة المجال للمشاركين باستعراض مشاريعهم المبتكرة وتقديم العروض التوضيحية خلال 8 دقائق لكل فريق مشارك، ونجح 5 رواد أعمال يمثلون شركات ناشئة من 5 دول بتحقيق الفوز. وشملت قائمة الشركات الفائزة كلاً من ’أغري10 إكس‘ (الهند)؛ و’إيسنس فودز‘ (إسبانيا)؛ و’مانشبوكس‘ (الإمارات)، و"مزارع البحر الأحمر" (المملكة العربية السعودية)؛ و’ويناو‘ (المملكة المتحدة)، والتي تشاركت جائزة التمويل البالغة قيمتها 50 ألف درهم إماراتي.

وبهذه المناسبة، قال مارك نابير، مدير معرض ’جلفود‘: "تؤدي الشركات الناشئة دوراً محورياً رائداً في الكثير من القطاعات، ولا سيما في سلسلة توريد قطاع المأكولات والمشروبات. ومن هنا، تم تصميم برنامج ’جلفود‘ للشركات الناشئة لمنح رواد الأعمال منصة خاصة بهم تتيح لهم إمكانية عرض ابتكاراتهم، وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ودفع القطاع نحو مستقبل أكثر ذكاءً. وقد تميّزت المشاركات لهذا العام بمستويات متقدمة من الابتكار مما يؤكد أهمية المنصة في تحفيز الشركات على إيجاد حلول تعزز من الجهود الرامية لتحقيق استدامة القطاع. وبالطبع فإن مثل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون الدعم الكبير لوزارة الإقتصاد في دولة الإمارات والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشأت الصغيرة والمتوسطة".

ضمان مستقبل زاهر للمزارعين

تسعى شركة ’أغري10 إكس‘، التي تتخذ من الهند مقراً لها، لإحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي من خلال التعاون مع المزارعين، ومنظمات المزارعين المنتجين، والباحثين والتجار ومساعدتهم على إنشاء منظومة زراعية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا ’بلوك تشين‘. ونجحت ’أغري10 إكس‘ بنيل إعجاب هيئة التحكيم، حيث نجح ممثلوها بتوضيح آلية استخدام الشركة للتكنولوجيا المتطورة، بدءاً من منصات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت، ووصولاً إلى توفير حلول التمويل الرقمية للمزارعين وأنظمة إدارة المحاصيل خلال مرحلة ما بعد الحصاد؛ والتي تسهم بمجموعها في زيادة مستويات الدخل والربحية للمزارعين، فضلاً عن خفض معدلات الهدر في المحاصيل الزراعية.

وفي هذا السياق، قال بانكاج غودي، الرئيس التنفيذي لشركة ’أغري10 إكس‘: "سُعدنا بفرصة المشاركة في هذه المنصة التي تضم الكثير من المتحدثين والشركات الناشئة التي تتمتع بمعارف وخبرات واسعة في القطاع. وساهم الفوز ببرنامج ’جلفود‘ للشركات الناشئة في تمكيننا ومنحنا دافعاً أكبر لمساعدة المزارعين على زيادة محاصيلهم ومستويات دخلهم".

تصلك طازجة من الطابعة إلى المائدة

نالت شركة ’إيسينس فودز‘، على ثناء اللجنة بفضل تبنيها لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع المأكولات والمشروبات. وجسدت الشركة شعارها "النهوض بالمستقبل" من خلال ما قدمته، حيث ركزت التقنيات على الابتكار والوظائف والاستدامة، وتضمن عرضها تقديم شرحاً حول دور تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في إيجاد منظور مبتكر لتصميم الأطعمة، مما يسمح للطهاة وفنانين الطهي بتقديم طيف أوسع وأكثر إلهاماً من حيث الأشكال والنكهات. وقال مارسيو باراداس، المؤسس والمدير تنفيذي للشركة: "مع وجود خطط للتوسع في منطقة الشرق الأوسط ، ساعد الفوز بجائزة جلفود المرموقة باتاحة المزيد من فرص التعاون مع شركاء محتملين، حيث تؤكد الجائزة على المكانة التنافسية المتقدمة لمنتجاتنا"

منهجية صحية للوجبات الخفيفة

سلطت شركة ’مانشبوكس‘، العلامة التجارية الرائدة في دولة الإمارات، الضوء على مسيرة نجاحها منذ انطلاقتها الأولى في عام 2014 من شاحنة واحدة لتوزيع الأغذية وحتى أصبحت واحدة من أكبر العلامات التجارية المتخصصة بالوجبات الصحية الخفيفة في دولة الإمارات، وتواكب الطلب المتنامي في المنطقة على الوجبات الصحية الخفيفة في كل من البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية كأسواق للتصدير.

وحول ذلك، قال محمود أدهم، الرئيس التنفيذي لشركة ’مانشبوكس‘: "يعد الفوز بجائزة برنامج ’جلفود‘ للشركات الناشئة إنجازاً كبيراً بالنسبة لنا، وإنه لمن الرائع حقاً أن نحظى بالتكريم من هذا المعرض ذو السمعة الطيبة، حيث ساهم ذلك في تشجيعنا للمضي قدماً وتعزيز الروح المعنوية لدينا. كما فتحت هذه الجائزة الباب واسعاً أمامنا للتعاون مع الشركات الأخرى، وقد تواصل معنا عدد من الشركات التي تتطلع للاستعانة بنا في مواكبة احتياجاتها".

غرس بذور الابتكار لمستقبل أفضل

فازت "مزارع البحر الأحمر"، وهي إحدى الشركات الناشئة والتابعة لجامعة الملك عبدلله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، بجائزة البرنامج بعد عرض تقديمي حول كيفية بناء أنظمة زراعية قائمة على المياه المالحة بهدف خفض البصمة الكربونية للأساليب الزراعية العصرية وبطريقة قابلة للتطبيق من النواحي المالية بهدف تقديم خضراوات وفاكهة شهية وخالية من الآفات الزراعية والمواد المعدلة وراثياً.

وقالت جانا هوبارد ، مديرة تطوير الأعمال في مزارع البحر الأحمر: "سررنا للمشاركة في المسابقة واختيارنا للفوز بالجائزة المرموقة ضمن مجموعة من أبرز رواد الأعمال المبتكرين والشغوفين والموهوبين. وشكلت هذه المبادرة بيئة مثالية أسهمت في توسيع شبكة علاقاتنا الاستراتيجية ونحن على ثقة بأنها ستساعدنا في الارتقاء بوتيرة أعمالنا في المستقبل القريب"

معالجة مشكلة الهدر الغذائي

تعمل شركة ’ويناو‘، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها انطلاقاً من قناعةٍ راسخة بأن "الغذاء أثمن من أن يتم إهداره، ويمكن للتكنولوجيا إحداث نقلة نوعية في طريقة استهلاكنا للغذاء". وحلت الشركة في المرتبة الخامسة للفوز بجائزة البرنامج، تكريماً لجهودها الحثيثة في معالجة مشكلة الهدر الغذائي استناداً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي فائقة التطور.

وأوضح ممثلو الشركة لهيئة التحكيم أن 15% من الأغذية التي يتم شراؤها من قبل المطابخ التجارية لا تصل فعلياً إلى موائد الطعام، فضلاً عن تسليط الضوء على تقاريرها المؤتمتة التي يمكنها أن تساعد الطهاة على بلورة فهم أفضل حول الأغذية التي يتم هدرها، وتزويدهم ببيانات أفضل حول آلية تشغيل المطابخ، ومساعدتهم في التركيز على إحداث تغير إيجابي في التكاليف.

وفي معرض إشادته بدور البرنامج في منح الشركات الناشئة فرصة الظهور واكتساب الشهرة، قال جالنج فان دن برغر، مدير تطوير الأعمال في شركة ’ويناو‘: "يشكل برنامج ’جلفود‘ منصة رائعة تتيح للشركات الناشئة الفرصة لمشاركة أفكارها المبتكرة. وشهدنا في نسخة البرنامج لهذا العام مشاركة متميزة لعدد من أفضل الشركات. ونتطلع للاستفادة من هذا الزخم القوي في تعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونشر رسالتنا المتمثلة بإلهام الآخرين والتأكيد لهم بأن الغذاء أثمن من أن يتم إهداره".