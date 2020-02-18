سلطان الجابر ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا في قطاع النفط والغاز 2020

المصدر: دبي-وائل الخطيب

كشفت مجلة "النفط والغاز في الشرق الأوسط" عن اختيار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها في الإمارات، ضمن أكثر 50 شخصية تأثيرًا في مختلف جوانب قطاع النفط والغاز 2020.

وحل الجابر في المركز الثاني ضمن قائمة المجلة لأكثر الشخصيات تأثيرًا في القطاع. وقالت إن "هذا الاختيار يأتي نتيجة للجهود الدؤوبة التي يبذلها الجابر لإحداث نقلة نوعية في أدنوك وقطاع النفط والغاز بشكل عام، منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي في أدنوك، كما قاد عمليات تطوير وتحديث شاملة في الشركة ضمن مساعي تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي".

مضيفة، يمكن أن تتميز مجموعة أدنوك بطبيعتها الرشيقة والديناميكية. وبصفته الرئيس التنفيذي للشركة، قاد الدكتور سلطان الجابر الحركة الإقليمية نحو الرقمنة وأصبح رمزًا دوليًا للتحول في الصناعة.

وقد تميز "شعار العام" بالنسبة لشركة أدنوك بالعديد من الشراكات العالمية، حيث تقاسمت كيانات من الصين وروسيا وإندونيسيا وإيطاليا والنمسا والهند واليابان وكوريا، من بين جهات أخرى، عناوين الصحف مع أدنوك هذا العام.

وأصبح الجابر رجل الألف مصافحة، حيث تم توقيع صفقات للحصول على الامتيازات البرية والبحرية، والعقود الممنوحة لأكبر مشروع تخزين تحت الأرض في العالم، واتفاقية استثمار في البنية التحتية لخطوط الأنابيب، وعدد لا يحصى من الشراكات التكنولوجية والبحثية المحيطة بكل شيء من تحليلات البيانات، إلى الذكاء الاصطناعي، الطائرات بدون طيار، والتقاط الكربون.

ليس من المفاجئ إذن أن يكون تقييم أدنوك قد ارتفع بنسبة 29٪ منذ العام الماضي، مما يجعلها أول العلامة التجارية إماراتية الأولى التي تقدر قيمتها بـأكثر من 10 مليارات دولار من قبل براند فاينانس.

وتصدر القائمة أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في المركز الأول، وضمت من الإمارات خلدون المبارك الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)(7) وسيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" (18) وسعيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة "طاقة (26) وأحمد علي الصايغ- الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة (32) وعلي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل(38)