الأوراق المالية والسلع تدرس آلية لتداول أسهم الشركات المتعثرة

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

كشف معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، عن قيام الهيئة حالياً بدراسة تطبيق آلية جديدة لتداول أسهم الشركات المتعثرة تضمن عدم إيقاف التداول على أسهم تلك الشركات.

وأضاف المنصوري في رده على سؤال موجه من العضو عبيد خلفان السلامي، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي الخامسة من دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي السابع عشر، حول الشركات المتعثرة أو المشكوك في وضعها المالي حيث تم إيقاف بعض الشركات عن التداول بشان مشاكل مالية مؤخراً، إن الهدف من الآلية الجديدة هو تمكين المستثمرين من تداول أسهمهم في الشركات المتعثرة بضوابط واشتراطات خاصة.

وقال الوزير إن الآلية من شأنها تخفيف الأضرار على المستثمرين من خلال تجنيب وقف التداول على أسهم الشركات المتعثرة والتي ستخضع إلى رقابة ومتابعة خاصة.

وأضاف معاليه إن الهيئة اتخذت إجراءات تضمن الحفاظ على المستثمرين وكذلك تعافي الشركات المتعثرة سواء الشركات التي خسرت أقل من 20% أو التي خسرت أكثر من 50% من رأسمالها المصدر تتمثل في عدة إجراءات لمعالجة وضعها المالي وتجنب المزيد من الخسائر لتلك الشركات منها تضمين تقرير الشركات المالية تحليل أسباب الخسائر والإجراءات التي ستتخذ لمعالجة تلك الخسائر ووضع علامة باللون الأصفر على شاشات التداول لتعريف المستثمرين بالشركات التي خسرت اقل من 20% من رأسمالها المصدر وعلامة باللون الأحمر على الشركات التي خسرت أكثر من 50% من رأسمالها المصدر، لافتا إلى أن هناك إجراءات للشركات المخالفة منها عقوبات على الشركات المخالفة منها الإنذار وتوقيع غرامات مالية.

مؤكداً أنه يعمل شخصياً على متابعة وضع الشركة المتعثرة.